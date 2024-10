A mikroműanyagok már a magzati korban ellephetik a szervezetet

Egyre több kutatás lát napvilágot, ami igazolja, hogy a mikro- és nanoműanyagok mindenhol ott vannak, és az élelmiszerektől kezdve a levegőn át a mindennapi használati tárgyakig szinte bármiből az emberi szervezetbe kerülhetnek.

Friss egérkutatások pedig most arra mutattak rá – írja a Science Alert –, hogy a mikroműanyagok már a méhen belül elkezdenek beépülni a magzat szervezetébe. Innen aztán ezek a parányi műanyagrészecskék nem is ürülnek ki, így az utódok eleve felhalmozott mikroműanyag-készlettel jönnek világra.

Korábbi kutatások már igazolták, hogy a mikroműanyagok a véráramon keresztül be tudnak jutni a méhlepénybe, a frissen publikált amerikai tanulmány szerint pedig ezek legalább két hétig az utódok szervezetében maradnak. Bár nem zárható ki, hogy az apró, homokszemcsénél kisebb műanyagdarabkák egy része az anyatejjel került a kisegerek szervezetébe, az, hogy már az újszülött egerek tüdejében, szívében, májában, veséjében, valamint agyában is találtak műanyagot, sokat elárul arról, hogy milyen könnyen átadhatják az anyák a gyerekeiknek a műanyagot is.

A Rutgers Egyetem kutatói az egérkísérletek eredményeiből következtetnek arra, hogy az embereknél is hasonló folyamatok mehetnek végbe. A szakértők szerint a csecsemők már eleve úgy jönnek világra, hogy a szervezetükben felhalmozódik némi mikroműanyag.

Igaz, hogy ezek hatásáról még nem készültek olyan követéses vizsgálatok, amik a hosszú távú egészségügyi jelentőségüket vizsgálnák, az azonban sejthető, hogy nem tesznek jót sem az emberi, sem az állati szervezetnek. Ráadásul a korai életszakaszban való kitettség a vegyi anyagoknak még nagyobb károkat tud okozni, mint a felnőttek esetén.

Az a kutatók szerint is teljesen irreális, hogy az egész emberiség elfelejtse a műanyagot, ahhoz ugyanis már túlságosan beépültek a mindennapokban. Abban viszont a szakemberek is bíznak, hogy a kutatások segíthetnek meghatározni, hogy melyek azok a műanyagok, amik kevesebb káros hatással bírnak az emberek és a természet szempontjából is.