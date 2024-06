Már az emberi péniszben is kimutatták a mikroműanyagokat

Miután a környezet és az emberi szervezet legkülönbözőbb részeiben, legutóbb a méhlepényben és spermamintákban is megtalálták már a mikroműanyagokat, most a péniszben is kimutatták az apró szennyezőket, ami a merevedési zavarban vagy a férfiak – egyes kutatások szerint – rohamosan csökkenő termékenységében betöltött szerepükre is rávilágíthat.

A kutatók szerint a pénisz különösen érzékeny lehet a mikroműanyagokkal való szennyeződésre az erekció során fellépő nagyfokú véráramlás miatt – a táplálkozás és légzés során a szervezetbe került szennyezőket a vérben is kimutatták már. Bár az egészségre gyakorolt hatásukról egyelőre keveset tudunk, laboratóriumban már bizonyították, hogy a mikroműanyagok károsítják az emberi sejteket.

A Miami Egyetem által koordinált kutatásban öt olyan férfitól vett szöveteket vizsgáltak, akik merevedési zavaruk miatt műtéti beavatkozáson estek át. Az ötből négy férfi mintájában találtak mikroműanyagokat (0,5 mm-től egészen 0,002 mm-es darabkákig), amelyek közül az egyaránt széles körben, például csomagolóanyagként használt polietilén-tereftalát (PET) és polipropilén volt a két legelterjedtebb anyag.

A környezetbe kerülő műanyaghulladékból lebomló részecskék a levegőt szennyező anyagokhoz hasonlóan gyulladást okozhatnak a szövetekben, míg a műanyagokat alkotó vegyi anyagok is károsíthatják a szöveteket – azoknál az embereknél, akiknek az artériáiban mikroműanyag-szennyezést érzékeltek, az orvosok a sztrók és a szívroham halálozási kockázatának jelentős növekedését állapították meg.

„A pénisz egy érrendszeri, szivacsos szerv, így mindenképpen sérülékeny. Az erekció során az egész test vérmennyiségének egyötöde a péniszbe pumpálódik” – idézi a Guardian a kutatást vezető Ranjith Ramasamyt. „Tudjuk, hogy a merevedési zavarok többtényezősek. Az erekcióhoz jó hormonokra, idegekre, vérellátásra és jó simaizomszövetre van szükség. Azt találtuk, hogy a mikroműanyagok jelen vannak a pénisz simaizomszövetében, de csak annyit tudunk, hogy nem kellene ott lenniük, ezért gyanítjuk, hogy jelenlétük simaizom-problémákhoz vezethet.”

Ramsamy szerint már túlvagyunk azon a kérdésen, hogy az emberi szervezetet is érinti-e a globális mikroműanyag-szennyezési krízis, és inkább az a fő kérdés, hogy van-e a mikroműnyagok jelenlétének egy olyan szintje, amely felett károssá válnak az egészségre. Mint elmondta:

„Társadalomként tudatában kell lennünk annak, hogy ha műanyag palackokból iszunk vizet, ha műanyag edényben kapjuk az ételeket, vagy ami még rosszabb, ha műanyag edényben mikrózzuk az ételt, hozzájárulunk ahhoz, hogy olyan dolgok kerüljenek a szervezetünkbe, amelyeknek nem kellene ott lenniük. Márpedig a pénisz az a szerv, amire mindenki felfigyel.”

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: