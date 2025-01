Egerek agyában vérrögszerű elzáródásokat okoznak a mikroműanyagok

Elzárhatják a vérkeringést az agyban a mikroműanyagok, legalábbis egerek esetén. A Nature hírportáljának csütörtöki cikke szerint kutatók most először élőben meg tudták figyelni, hogy miként mozognak egerek szervezetében az apró műanyagdarabkák.

A szakemberek végig tudták követni, ahogy a véráramban utazó szemcséket bekebelezik az immunsejtek, majd azok elakadnak az agyi erekben, ami kihatott az állatok viselkedésére is. Huang Haj-peng, a pekingi Környezettudományi Kínai Kutatóakadémia kutatóorvosa szerint néha előfordult, hogy a keskeny agykérgi erek kanyarulataiban elakadt, mikroműanyagot szállító sejtekre ráfutásos autóbalesetekre emlékeztető módon még több hasonló neutrofil granulocita és fagocita rakódik rá.

A mikroműanyagok, ahogy tavalyi cikkünkben összefoglaltuk, mára a Föld szinte összes zugába eljutottak. Az 5 milliméternél kisebb műanyag szemcsékből becslések szerint éves szinten akár százezer is bekerülhet az emberi szervezetbe, és azt, hogy ennek milyen élettani hatásai és kockázatai vannak, csak most kezdjük megérteni. Egy tavaly feltöltött preprintben amerikai kutatók bizonyítékot találtak arra, hogy a mikroműanyagok képesek felgyülemleni az emberi agyban is, az idő előrehaladtával egyre nagyobb mennyiségben.

A kínai kutatók is azt szerették volna jobban megérteni, hogy a mikroműanyagok milyen hatást gyakorolnak az agyra. Ehhez egy fluoreszcens képalkotási eljárás, úgynevezett kétfoton mikroszkóp segítségével vizsgálták az egerek agyát, egy átlátszó ablakon keresztül, amit műtéti úton helyeztek az állatok koponyájára. A technológia segítségével a kutatók követni tudták a mikroműanyagok véráramban megtett útját, miután az állatoknak fluoreszcens polisztirol gömböcskékkel teli vizet adtak.

A csütörtökön a Science Advances folyóiratban közölt tanulmány szerint a mikroműanyaggal teli immunsejtek által okozott obstrukciók a vérrögökhöz hasonlóan viselkedtek: az egerek agyában csökkent a véráramlás mértéke, és emiatt néhány napig kevesebbet mozogtak. Huang a hírportálnak elmondta, hogy az egerek szívében és májában is megfigyeltek hasonló jelenséget, de ezek az eredmények még publikálás alatt állnak. Az viszont a kutatók szerint egyelőre nem világos, hogy hasonló agyi obstrukciók kialakulhatnak-e az emberek esetén is.