„A lengyel médiában megszüntették a gyűlöletbeszédet”

„Ha helyre akarjuk állítani Lengyelországban az alkotmányos rendet és a liberális demokrácia alapjait, akkor valószínűleg hibázni is fogunk, vagy esetleg olyan lépéseket is teszünk, amelyek egyes joghatóságok szerint ellentmondásosak, vagy nem felelnek meg teljes mértékben a törvény rendelkezéseinek. De semmi sem mentesít bennünket attól, hogy a cselekvés kötelezettségét tartsuk szem előtt. E döntések nélkül, amiket én magam is meghoztam, semmi értelme sem lenne annak, hogy vállaljam a kormány munkájának az irányítását” – mondta Donald Tusk lengyel miniszterelnök arról a politikai és intézményi fordulatról, amely 2023. október 15-én kezdődött Lengyelországban, amikor is a Tusk vezette koalíciós kormány átvette a hatalmat a populista Jog és Igazságosság (PiS) nyolc éve után.

photo_camera Gordon István, a Varsói Magyar Kulturális Intézet volt vezetője, Lengyelország-szakértő Fotó: Nagy Gergely / Qubit

A fenti idézetet Gordon István Lengyelország-szakértő, a Varsói Magyar Kulturális Intézet volt vezetője, a Varsói Magyar Nagykövetség egykori munkatársa osztotta meg a hallgatósággal a Qubit legfrissebb podcastjában, amelyben annak igyekeztünk utánajárni, hogy hogyan érdemes kontextusba helyezni mindazt, ami Lengyelországban a közmédia és a kortárs kultúra és művészet területén legújabban zajlik, és hogyan igyekszik a Tusk-kormány visszademokratizálni az intézményrendszert.

„Az élet nem mehetett abban a kerékvágásban, ahogy addig, hiszen egyszerűen becsapták az embereket” – jegyezte meg Gordon, amikor arról esett szó, miért volt szükség arra, hogy a Tusk-kormány egyik napról a másikra menessze a lengyel köztévé és közrádió felső vezetését. De szó esett még arról is, hogy

miért tartotta annyira fontosnak a PiS-kormány a kultúra leuralását,

mennyire hasonlított a lengyel állami médiabirodalom, a Polska Press a magyar KESMA-hoz,

nyújtott-e menedéket az ellenzéki értelmiségieknek a lengyel intézményrendszer,

hová lehet ma pozicionálni a lengyel Szolidaritás mozgalom örökségét,

és hogyan lehet értelmezni a magyar-lengyel kapcsolatok kontextusában, hogy a magyar kormány tavaly év végén politikai menedékjogot adott Marcin Romanowski egykori lengyel igazságügyi miniszterhelyettesnek.

Hallgasd alább:

A beszélgetést a Qubit munkatársai, Nagy Gergely és Radó Nóra vezették. Az epizód elérhető Spotify-on, Google Podcasts-on, Apple Podcasts-on, sőt RSS-ben és egyre több csatornán, iratkozz fel!

(A címlapképen Donald Tusk lengyel miniszterelnök ördögszarvnak látszó háttérrel a TVP, a lengyel közszolgálati televízió adásában. Fotó: Twitter.com/TVP.info)

