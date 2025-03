Mit tud az F–47, a Kína elleni konfliktusra tervezett új amerikai vadászgép, Donald Trump szeme fénye?

Donald Trump amerikai elnök pénteken bejelentette az Egyesült Államok első hatodik generációs vadászgépét, az F–47-et, amit a Boeing építhet majd meg. A fejlett lopakodó képességekkel és nagy hatótávolsággal bíró gépet az amerikai védelmi minisztérium nélkülözhetetlennek tekinti egy Kínával folytatandó katonai konfliktus esetén.

„Nincs semmi más a világon, ami a nyomába érhetne” – mondta Trump az új lopakodóról, amelynek F–47 típusjelzése megegyezik második elnöki ciklusának számával. „Meggyőződésünk, hogy messze felülmúlja bármelyik másik ország képességeit” – tette hozzá. Az elnöki bejelentés mérföldkő az amerikai légierő „következő generációs légi fölény” programjában (NGAD), ahol a Boeing, a Lockheed Martin, és 2023-ig a Northrop Grumman versenyzett egymással.

photo_camera Az F–47 NGAD vadászgép művészi illusztrációja Fotó: U.S. Air Force (USAF)

„Egy szigorú és alapos, az Egyesült Államok vezető repülőgép- és hadiipari cégei között zajló verseny után az amerikai légierő a Boeinggel fog leszerződni az NGAD programra” – mondta Trump. Az Associated Press szerint a kezdeti szerződés értéke 20 milliárd dollár (7348 milliárd forint), aminek értelmében a Boeing kis számú tesztgépet gyárt majd le, és előkészíti a vadászgép sorozatgyártását. Fejlett lopakodó technológiája révén az F–47-et még nehezebben és még kisebb távolságból tudják majd észlelni az ellenséges radarok és infravörös szenzorok, legyenek azok a földfelszínen vagy a levegőben.

Az évek óta zajló, titkos program célja az amerikai légierő ötödik generációs F–22 Raptor lopakodó vadászgépeknek leváltása, és olyan kooperatív harci drónok kifejlesztése, amelyek összehangoltan repülnek majd a pilóták által vezetett gépekkel. Trump azt is beharangozta, hogy a vadászgép, amelyből várhatóan nagyjából 200 darabot gyártanak majd le, még elnöki ciklusának vége előtt sorozatgyártásra kerülhet. Ez alapján az F–47 az évtized végén, vagy a következő évtized elején állhat hadrendbe – vagyis az amerikai kormányzati és katonai tisztviselők által az utóbbi években emlegetett 2027-es dátum után, ameddig Hszi Csin-ping kínai elnök azt szeretné, hogy hadserege készen álljon Tajvan megszállására.

„Az NGAD (F–47) egy monumentális előrelépés annak érdekében, hogy a következő évtizedekben is garantáljuk az Egyesült Államok légi fölényét” – közölte az amerikai légierő vezérkari főnöke, David Allvin tábornok. „Ez a platform a legfejlettebb, leghalálosabb és leginkább alkalmazkodóképes vadászgép, amit valaha kifejlesztettek – és amit úgy terveztünk, hogy felülmúljon és túlszárnyaljon bármilyen ellenfelet, aki szembeszállna bátor pilótáinkkal.”

„Bármit is állítanak ellenfeleink, valójában az F-47 a világ első, pilóta által irányított hatodik generációs vadászgépe, ami arra lett tervezve, hogy a legfejlettebb képességekkel megáldott riválisainkat is dominálja, és képes legyen végrehajtani feladatát a legveszélyesebb környezetekben is”

– állította Allvin, aki ezzel minden bizonnyal Kínára utalt, ahol az utóbbi hónapokban két, fejlett lopakodó képességű gép is nyilvános repülést hajtott végre.

Egy Kínával folytatott konfliktusban egyre központibb szerepet játszanának a drónok, valamint az űrhadviselés is, és emiatt Dan Grazier, az AP-nek nyilatkozó katonai elemző kérdésesnek tartja, hogy valóban egy újabb kifinomult, pilóta által irányított platform-e a jó választás a jövőre nézve. Különösen ha a költségeket nézzük, Grazier szerint ugyanis a 20 milliárd dolláros szerződés csak kezdeti finanszírozás, és a program teljes költsége akár több száz milliárd dollárra is rúghat.

Mentőöv a Boeingnek

A Fehér Házban tartott bejelentés óriási lehetőséget és egyben mentőövet is jelent a Boeingnek, amely a 737 Max balesetei és gyártásminőségi problémái miatt komoly nehézségekkel küzd a polgári repülési szektorban, valamint a tavaly végül legénysége nélkül visszatérő Starliner űrhajó miatt az űripari szektorban is. A Boeing, amely jelenleg két vadászgépet is gyárt (F/A–18F Super Hornet, F-15EX Eagle II), a 2000-es évek elején elvesztette a Lockheed Martinnal szemben a Joint Strike Fighter programot, aminek eredményeként megszületett az F–35 Lightning II lopakodó vadászgép – amire Trump második ciklusáig az USA szövetségesei körében is nagy igény mutatkozott.

Korábbi pletykák azt sugallták, hogy az NGAD versenyre a Boeing a Lockheedénál ambiciózusabb és előremutatóbb vadászgép-prototípussal állt elő. A Boeing az NGAD-szerződés megkaparintásának reményében tavaly el is kezdett építeni egy, a programhoz köthető, nagy értékű gyárat a Missouri állambeli St. Louis-ban. A Fehér Házban tartott eseményen Trump azt állította, hogy az F–47 prototípusai már majdnem öt éve repülnek, ami egybevág az amerikai légierő egy korábbi helyettes államtitkárának, Will Ropernek a 2020-as nyilatkozatával.

Az Egyesült Államok még 2022-ben mutatta be a világ első hatodik generációs repülőgépét, a B–21 Raider lopakodó bombázót, amelynek azóta tesztrepülési programjával párhuzamosan megkezdődött a sorozatgyártása. Az elődjéhez, a B–2 Spirithez hasonlóan csupaszárny bombázó feladata hagyományos vagy nukleáris fegyverek szállítása, és szükség esetén a fejlett légvédelemmel ellátott ellenséges légtérbe történő behatolás.

photo_camera A futurisztikus megjelenésű B–21 Raider csupaszárny bombázó a kaliforniai Edwards Légibázison Fotó: U.S. Air Force (USAF)

Az első grafikák felfele ívelő szárnyú lopakodót mutatnak

A Boeing, a Lockheed Martin és a Northrop Grumman vállalatok által az elmúlt években közzétett, új generációs lopakodó vadászgépet ábrázoló koncepciótervek mind nagy szárnyfelülettel bíró és függőleges vezérsík nélküli repülőgépeket ábrázoltak – előbbi a hatótáv növelése, utóbbi pedig a gép radarkeresztmetszetének további csökkentése céljából kulcsfontosságú.

photo_camera Az F–47 az amerikai légierő által pénteken közzétett művészi illusztráción Fotó: Secretary of the Air Force Publi

A pénteki bejelentés után közzétett, szó szerint és átvitt értelemben is ködös számítógépes grafikák alapján a War Zone katonai blog azt állítja, hogy az F–47 a Boeing még ma is futurisztikusnak ható Bird of Prey (YF–118G) kísérleti repülőgépével mutat hasonlóságot, amit a cég az 1990-es években fejlesztett ki. Az illusztrációk alapján az új F–47-et a géptörzstől felfelé ívelő (dihedral) szárnyakkal és csőrszerű orral látták el. Utóbbi az ellenséges célpontok megpillantására szolgáló, nagy méretű és fejlett radart rejthet.

photo_camera A Boeing Bird of Prey kísérleti repülőgépe az amerikai légierő múzeumában Fotó: U.S. Air Force (USAF)

Az Aviationist szakblog szerint meglepő módon a gépen kacsaszárnyak (canards) látszódnak, amelyekről hagyományosan úgy tartják, hogy rontják a lopakodó képességeket – de itt szükség lehet rájuk a jobb manőverezhetőség és stabilitás érdekében, főleg egy függőleges vezérsíkok nélküli vadászgép esetén. Az illusztrációkból nem derül ki, hogy a gépnek hány hajtóműve van, vagy hogy azok légbeszívó nyílásai hol találhatók. A lopakodók tervezésekor a hajtóművek elhelyezése és kialakítása különösen fontos, ezek ugyanis jelentősen befolyásolják a gép radarkeresztmetszetét és hőkibocsátását.

Bár az amerikai légierő a gép képességeiről keveset árult el, Donald Trump a bejelentése során utalt a hangsebesség kétszeresét (Mach 2) túllépő sebességére, ami azt jelentheti, hogy a légierőnek továbbra is prioritás, hogy a gép gyorsan a célpontjához érjen. Allvin az ötödik generációs amerikai vadászgépekkel, az F–22-vel és az F–35-tel összehasonlításban azt állította az új gépről, hogy tőlük jelentősen nagyobb hatótávú lesz, fejlettebb lopakodó képességgel. Emellett szerinte az F–47 könnyebben karbantartható lesz és az idő nagyobb részében lesz bevethető ötödik generációs elődeinél.

Ha minden az amerikai légierő tervei szerint alakul, a 2030-as évek elején az F–47 és kiegészítő drónjai, valamint a B–21 bombázó együtt rettenthetik el az USA ellenfeleit, vagy szükség esetén kerekedhetnek felül rajtuk. Már csak az a kérdés, hogy a Boeing képes-e korábbi hibáit maga mögött hagyni és időben, a busás amerikai katonai költségvetés által még tolerálható áron leszállítani a Trump által csodálattal emlegetett új lopakodót.

