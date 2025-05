Százezer hegyet fedeztek fel a tenger mélyén

A Föld 71 százalékát óceán borítja, a tengerfenékről viszont semmivel nem tudunk többet, mint a Holdról, a Marsról vagy a Vénuszról. A hagyományos szonáros vizsgálati módszerek drágák és lassúak: a Schmidt Ocean Institute (SOI) becslései szerint legalább százezer felfedezetlen, 1000 méternél is magasabb hegyet rejt a tenger mélye – a NASA friss műholdas mérései pedig nagyjából ugyanennyit azonosítottak, igaz, ezek között akadnak ennél jóval kisebbek is.

Az amerikai űrhivatal és a Centre national d’études spatiales (CNES) francia űrügynökség közös missziójában (Surface Water and Ocean Topography, SWOT) minden eddiginél részletesebb képet ad a Föld tengereiről. A misszió még zajlik, de az eddig lezajlott mérések máris százezer új hegyet azonosítottak a tenger fenekén.

Seabed2030

A felderítőhajók méréseivel eddig csak a tengerfenék negyedét sikerült feltérképezni, ami nem sok, ha a Seabed2030 projekt célkitűzéseit nézzük, ami 2030-ra egy teljes tengerfenék-térkép elkészítését tűzte ki célul, ebben is sokat segítenek majd a SWOT adatai. A méréseknek emellett gazdasági és gyakorlati haszna is van: Nadya Vinogradova Shiffer, a NASA oceanográfusa szerint a friss adatok birtokában jobban fel lehet mérni a mélytengeri bányászat lehetőségeit, optimalizálni lehet a hajózási útvonalakat, de a mélytengeri hadviselés szempontjából is érdekesek lehetnek.

photo_camera A rejtett hegyek Fotó: NASA

A SWOT-ban nem videó vagy fénykép alapján vizsgálják a tenger felszínét, hanem a gravitációs változásokat tanulmányozzák. A víz alatti hegyek felett a vízszint is megemelkedik, a műholdak pedig ezeket az apró eltéréseket vizsgálják. A mérések alapján nemcsak azt lehet megállapítani, hogy merre húzódnak a tengerfenéki hegyláncok, hanem a változásaikról, így a tektonikus mozgásokról is minden korábbinál részletesebb képet lehet kapni.

A most gyűjtött adatokat a klímakutatás és a meteorológia is felhasználhatja, de a SWOT térképe korántsem olyan részletes, mint a szonáros felmérések alapján megrajzoltak, mindenesetre felgyorsítják a Seabed2030 munkáját, amelyben egy-egy kutatóhajó csak a tengerfenék egy kis szeletét tudja vizsgálni, és ami rendkívül idő- és erőforrásigényes.