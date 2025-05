A házimacskák meg tudják különböztetni gazdájuk szagát idegenekétől

Képesek megkülönböztetni gazdájuk szagát a házimacskák idegenekétől egy friss kutatás szerint, amiről szerdán számolt be a BBC.

A macskákról ismert, hogy kiváló szaglásukat fajtársaik azonosítására és a velük történő kommunikációra használják, de kutatók azt eddig nem vizsgálták, hogy képesek-e vele embereket is megkülönböztetni. Ezen kívántak változtatni a Tokiói Mezőgazdasági Egyetem szakemberei. Kutatásukban, amit a PLoS One tudományos folyóiratban ismertettek szerdán, harminc macskát vizsgáltak és azt tesztelték, miként reagálnak különböző szagokra.

A japán kutatók azt találták, hogy a macskák több időt töltöttek azoknak a csöveknek szagolgatásával, amik ismeretlen emberek szagmintáját tartalmazták, mint annál a csőnél, ami gazdájuk szagát. Ez szerintük arra utal, hogy a macskák képesek megkülönböztetni az ismerős és ismeretlen embereket szaguk alapján. Ugyanakkor az még nem egyértelmű, hogy képesek konkrét személyeket felismerni.

„A szagminta, amit a kutatásban használtunk, ismert és ismeretlen személyekhez tartozott – mondta Hidehiko Uchiyama. Ahhoz, hogy kiderüljön, konkrét személyt is fel tudnak-e ismerni, olyan kísérletekre lenne szükség, amikben a macskáknak több, általuk ismert személytől származó szagmintát mutatnak be, majd valami egyedi viselkedésmintát is megfigyelnek, ahogy az állat reagál a gazdájának szagára.

Korábbi kutatások feltárták, hogy a macskák képesek különbséget tenni emberi hangok között, ahogy azt is, hogy szagok alapján reagálni tudnak emberek hangulatváltozásaira. Serenella d’Ingeo, az olaszországi Bari Egyetem kutatója a BBC-nek azt mondta, hogy a kutatás alapján a macskák különbséget tudnak tenni ismerős és ismeretlen szagok között. Arra viszont nem adott választ, hogy az állatok mit éreztek a szaglás közben és a szagok miként hatottak rájuk.

