Mint egy falat kenyér – augusztus 20-a, az ideológiák, korszakok és szimbolikák zűrzavara

„Majthényi Géza járási főszolgabíró lendületes beszéd kíséretében nyújtotta át Kukucska Jánosnak, a 40 évi hű szolgálatáért kitüntetett cselédnek a földmivelésügyi minisztertől kapott elismerő oklevelet és 50 koronát, amit a megjutalmazott sűrű könnyhullatások közt vett át.” Ez az aprócska mozzanat Emődy József suránkai birtokán történt 1903 augusztusában, a helyi Néplap számolt be róla, és Kovács Ákos etnográfus, történész Kitalált hagyomány (2006) című könyvének egyik lábjegyzetében szerepel.

Négyökrös szekér, ünnepien feldíszítve Nagykátán, vélhetően egy aratóünnepen. 1920-1930-as évek Fotó: MNM Archívum / Magyar Film iroda

Az aratóünnep ekkortájt már szinte hivatalos és kötelező rítussá vált, méghozzá leginkább azért, mert Darányi Ignác hírhedt, 1898-as „rabszolgatörvényét” (emlegették cselédtörvény, derestörvény néven is) követően a hatalom úgy érezte, mégiscsak adni kellene valamit a földművelőknek is. A törvény, amelyet később két hasonló követett még, elsődlegesen a terjedő mezőgazdasági sztrájkok visszaszorítására, a földműves szervezkedés és mozgalom letörésére készült szigorú szabályozás – nem véletlenül kerül elő ez a baljós elnevezés 2018-ban, a túlóratörvény időszakában –, és Darányi a földesurak és a mezőgazdasági munkások közötti „patriarchális jó viszony” visszaállítására szorgalmazza az aratóünnepek bevezetését. Valamint ezek összekötését különféle gesztusokkal, meg persze táncmulatságokkal, sőt, már egész korán tűzijátékkal is.

Aratóünnep Kazáron, 1940-ben Fotó: Fortepan / Buzinkay Géza

„A híres aratósztrájkok kora volt ez, az alföldi parasztlázongásoké, amelyeket a csendőrsortüzek is csak vérbe fojtottak, de nem csöndbe. A kormány hiába mozgósította a katonaságot s a Felvidék rutén és szlovák szegénységét, amelyet az állami birtokokon gyűjtöttek össze, s küldték százas csoportokban, kedvezményes vasúti jeggyel s fegyveres védelem alatt azokra a »veszélyeztetett pontokra«, ahol a magyar szegénység egy vékával több búzáért esengett; hiába hozták az arcpirító aratósztrájk törvényt, amelynek értelmében szabad emberként mindenki akkor hagyhatja abba a munkát, amikor akarja, csak épp a magyar zsellérséget lehet szuronnyal és golyóval kényszeríteni, hogy akarata ellenére is dolgozzék, mert a szem kipereg… A mozgalom terjedt.” – írja Illyés Gyula Puszták népe című szociográfiájában, 1936-ban.

Szóval, az ünnep hangulatjavító intézkedés? Az is. Legyünk igazságosak: Darányi nem egyedül „a munkaadók és mezőgazdasági munkások közötti jogviszony szabályzásáról” szóló szigorú törvénnyel és egyáltalán nem csak ilyen módon írta be nevét a hazai agrárium történetébe. Sokkal inkább a korszerű termelési módok meghonosításával, a teljes ágazat reformjával, a szakigazgatás modernizációjával, a nemzetközi kapcsolódások megteremtésével, vagy éppen az Ampelológiai Intézet (ma Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet), illetve a Mezőgazdasági Múzeum létrejöttének segítésével. De tény, a szervezkedésnek, ellenállásnak elejét akarta venni.

Nagy István agrárminiszter kaszál a Jászsági aratónap és birkapörköltfőző verseny aratóversenyén Jászapáti határában 2021. június 26-án Fotó: Mészáros János/MTI/MTVA

„A magyar gazdák megküzdve az időjárás viszontagságaival, az aszállyal az idén is gondoskodtak, hogy legyen elegendő kenyérgabonánk, és kerüljön kenyér minden magyar család asztalára" – mondta Nagy István agrárminiszter tavaly, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, augusztus 19-én tartott ünnepségen. Hangsúlyozta, hogy biztosított a kenyerünk, biztosított tehát a jövőnk is, hiszen a kenyér a biztonság, a jövő és a megmaradás üzenetét hordozza. A magyaroknak azonban ennél is többet jelent, mert nekünk a kenyér az maga az élet. A kormány honlapjának tudósítása szerint rámutatott, hogy ezért is forrt össze Szent István király ünnepe az arató felvonulások és a kenyéráldás hagyományával.

Amellett, hogy ez a beszéd szépen példázza az ünnepet aktualizáló-kisajátító diskurzust, speciel ebben tévedett a miniszter. Részben mert nemcsak a magyaroknak jelenti kvázi az életet a kenyér, hanem másoknak is, bőséget, közösséget, életet jelent egyéb népek, kultúrák szimbolikájában is. Másrészt nem ezért és nem is szerves módon kapcsolódik Szent Istvánhoz.

Aratók, 1935-ben, Magyarországon Fotó: Fortepan / Rothman család

Merthogy az aratóünnepek nem a középkori liturgikus hagyomány feltámasztásaként és továbbéléseként fejlődtek és kaptak új jelentéseket, hanem felső akaratra, és inkább azért „forrtak össze” István, azaz Szent István napjával, ünnepével és kultuszával, mert a kenyérünnepnek egyre erőteljesebben valamiféle hazafias tartalmat igyekeztek adni. A július végi aratóünnepek így hát szépen, fokozatosan rácsúsztak István napra, augusztus 20-ra.

„A templom oldalánál tábori sátor alatt felállitott oltárnál Zadravecz István tábori püspök fényes segédlettel misézett, melyben a zenét s éneket az alsóvárosi műkedvelői zenekar szolgáltatta P. Sinkovics Frigyes szentferencrendi áldozár vezetésével. Mise közben Zadravecz István tábori püspök hazafias és mély egyházi tartalmú alkalmi beszédben bontogatta ki a lelkek szárnyait. Majd megáldotta a feldíszített szekéren levő búzát, valamint a szegények részére való 150 drb. fehér cipót, amelyet szétosztottak" – idéz Kovács egy 1920-as beszámolót a Szegedi Friss Újságból.

Az aratóünnep és a földművesek szerény megjutalmazása közben összeért az egyházzal, méghozzá a kenyérben, mint szimbólumban, hiszen mégiscsak Krisztus testéről van szó. Így a kenyér, illetve a búza, a búzakoszorú megszentelése és persze a kenyérosztás is egyre inkább az ide kapcsolódó szertartásrend részévé vált. Erre rétegződik rá a hazafias tartalom is: a kenyérünnepből egyre több helyen így vált a magyar kenyér ünnepe, a Krisztus teste szimbólum pedig új jelentésárnyalatokkal egészült ki, és nemcsak a mindennapi kenyérrel került párhuzamba. A kenyérből metafora lett: ez az ország teste. A kenyér valamiképp mi vagyunk.

A 2022-es Szent István-napi kenyér, a balmazújvárosi Balmaz Sütöde Kft. Gulyás kenyere az Országház Vadásztermében. Az eseményen bemutatták a Szent István-napi kenyeret, Magyarország Tortáját és Magyarország Cukormentes Tortáját is. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A kenyérosztás viszont a romló gazdasági helyzet következtében egyre kevésbé liturgikus, mint inkább szociális színezetet kapott. Ha Jézus tudott kenyeret szaporítani, akkor a politikusok is tudnak, mondhatnánk, és Trianon után mindez különleges jelentőségre tett szert. Az ünnepi eseményekre a Himnusz, a Szózat, valamint hazafias és irredenta versek kezdtek bekerülni, köztük Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna „Magyar Hiszekegy” néven elterjedt, Hitvallás című költeménye. Valamint felvonulások, dalok, táncok, majd természetesen jöttek a politikai beszédek is, mígnem lassan a politikusoké lett a főszerep. Papp-Váry Elemérné versében is előfordul a kenyér, aki hisz Istenben és Magyarország feltámadásában, annak természetesen

„Napsugártól fényes lesz a házatája, / Mézes a kenyere, boldogság tanyája, / Minden nemzetségén az Isten áldása.”

A szép jövő ígéretét pedig szívesen hirdetik politikusok is, így hát megjelennek a helyi elöljárók, aztán a miniszterek, pártelnökök, országgyűlési képviselők, ecsetelik hazánk nehéz sorsát, de egyben nagyszerűségét is, magasztalják a dolgos földműves kezeket, erősítik a nemzeti összetartozás érzetét és a revízió gondolatát.

„Vajon jutott-e eszetekbe, hogy ez a gyönyörű kenyér alakú Magyarország miért néz most úgy ki, mint egy rosszul kelt, rosszul sült kenyér?” – kérdezte Aigner Károly főispán szegedi, alsótanyai hallgatóságát 1921-ben.

És az eredetileg Szeged környékén elindult és onnan elterjeszteni kívánt ünnep országos lett, az ügyet szárnyai alá vette a Faluszövetség, és annak kulturális osztálya szépen egységesíteni igyekezett a koreográfiát, a lebonyolítást, a búzakoszorúkból csonka-Magyarország kontúrjai lettek, amelyet aztán leányok és legények egészítenek ki Nagy-Magyarországgá.

Szent Jobb körmenet, Budapest, 1985 Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán

István király kultusza pedig úgy kerül előtérbe, hogy noha 1891-ben törvény mondta ki, hogy „vasárnapokon, valamint Szent István király napján, mint nemzeti ünnepen, a magyar szent korona országainak területén az ipari munkának szünetelnie kell”, Kovács kutatása szerint mégis az volt a tapasztalat, hogy a nemzeti ünneppé minősített, de a többség számára katolikus egyházi ünnepnapot, augusztus 20-át a soknemzetiségű, sokféle vallású népesség nem érezte igazán magáénak. Az Országos Nemzeti Szövetség lett az, amelyik szorgalmazta az aratóünnepek és Szent István napja összekötését, 1902-ben Kecskeméten próbálkoztak vele először, de csak lassan terjedt el. Huszonöt évvel később még mindig nem általános, hogy a hagyományos Szent Jobb körmenet mellett a búzakoszorú és a kenyér is megjelenjen, és csak a harmincas években kap nagyobb lendületet a dolog, méghozzá a „magyar népművészet ápolására és újravirágoztatására” 1931-ben létrejött Gyöngyösbokréta mozgalom és annak kitalálója, szervezője, Paulini Béla író, újságíró erőfeszítései nyomán.

Gyöngyösbokrétás táncosok Érsekcsanádon, 1936-ban Forrás: Thorma János Múzeum, Kiskunhalas

Ő változtatta megkoreografált, tudatosan felépített eseményekké augusztus 20-át, ahol a kenyér helyett immár Szent István kultusza dominált, a magyarság és az államalapítás, és erre aztán egyre több helyszínen egyre több minden épült rá: a katolikus körmenet mellett-után népviseletes felvonulások, dalok, táncok, népszínművek. És persze a Gyöngyösbokréta előadásai, meg politikai beszédek, gyűlések, a fővárosban nem ritkán nemzetközi vendégekkel.

1933-ban a Hitlerjugend küldöttsége is meglátogatja a budapesti augusztus 20-át, úgyhogy az ünnepbe némi Sieg Heil!-ezés is vegyül. De hát termés-betakarítás ünnepek Németországban is voltak, és Hitler is használni kezdte ezeket, mint ahogy Mussolini is Olaszországban, illetve a nacionalista politika mindig mindenütt előszeretettel kreálta meg a maga szertartásaihoz visszamenőleg az „ősi” hagyományt. Ne legyen félreértés: a Gyöngyösbokréta és Paulini nem fasiszta, nem náci, csak Horthy Magyarországa kezdett ezek felé a hatalmak felé orientálódni.

Győr, 1939. augusztus 20.: az Iparcsatorna feletti betonhíd, a Hitlerjugend westfáliai tengerészalakulatának fogadásakor Fotó: Fortepan / Nagy István

A második világháborút követően (amikor még nem a kommunizmust, hanem a koalíciós időket éltük) a Magyar Kommunista Párt azonnal igyekezett felhasználni augusztus 20-át és az ünnepkört, méghozzá arra, hogy eloszlassa a nemzetért aggódók félelmeit. „1945-ben a pártok rögtön megkezdték a küzdelmet az új kenyér eszmei kisajátításáért. A legélesebb harcot a Magyar Kommunista Párt és a Független Kisgazdapárt vívta egymással. Az FKGP egyik gyöngyösi nagygyűlésén például ez a frappáns jelszó volt olvasható:

»Ha velünk leszel, ilyent eszel«.

Alatta pedig ott volt egy hatalmas nemzetiszínű szalaggal átkötött új kenyér. A kommunista párt ezzel szemben úgy igyekezett az ünnepet kisajátítani, hogy az augusztus 20-i Szent István-napot egyszerűen az új kenyér ünnepévé tette, ahol az ünnepség résztvevői mintegy az egyre erősödő munkás-paraszt szövetség jegyében kenyérrel, kaszával és kapával ajándékozták meg egymást” – mondja erről Kovács Ákos egy interjúban, 2003-ban, a Népszabadság című napilapban, amelynek a Néprajzi Múzeum A kitalált hagyomány – Az aratóünneptől az új kenyér ünnepéig című kiállítása alkalmából nyilatkozik. A kiállítás, amelynek kurátora volt (és amelynek installációját ifj. Rajk László tervezte), pontosan azt a folyamatot mutatja be, ahogy az ünnepet egyszerre használják és konstruálják is a különféle hatalmak. Az MKP, később az MDP (Magyar Dolgozók Pártja) persze azt hangsúlyozta, hogy a régi világban csak kényszerből ünnepeltek az emberek, bezzeg az új világban a parasztság és az ipari munkásság önként és boldogan forr össze az ünnepben – miközben a párt szigorú „műsorfüzetekben” szabályozta, hogyan kell ünnepelni, mit kell és lehet szavalni, énekelni.

1950. augusztus 20., Budapest, Horváth Mihály utcai gyárterület, Hutter és Lever Rt. Olajgyár, a későbbi Rákospalotai Növényolajgyár Fotó: Fortepan / Várkonyi Ádám

1949-től aztán már az országalapítás és a kenyér is elhalványult, hiszen az „új alkotmány” ünnepe lett augusztus 20., ami természetesen megint csak egy új országalapítás a kommunista mitológiában. A Néprajziban bemutatott egyik tárgyon jól látszott a rétegződés és a jelképek zűrzavara is: Rákosi Mátyás bihari asszonyok kézzel készített ajándéka gyanánt kapott egy különös búzakoszorút. Olyan, mint az ereklyetartók, csak a monstrancia itt ötágú csillag lett és gabonából készült, benne pedig Rákosi fotóját helyezték el, azt, amelyiken a búzaszemeket vizsgálgatja.

Az 1960-as évektől finom változás állt be az ünnep koreográfiájában. Fokozatosan elmaradnak a munkás–paraszt szövetséget jelképező kapa-, kasza-, eke- átadások, és marad, illetve megint előtérbe kerül a kenyér, amelyet egyre inkább nemzeti színű szalaggal kötnek át. A kenyeret pedig többnyire helyi párt elöljáróknak nyújtják át, nem egyszer népviseletbe öltözött menyecskék, ami már jóval kevésbé a pártesemények rítusaira emlékeztet, mint inkább a gyöngyösbokrétás szellemet hozza vissza.



Az ideológiák, korszakok és szimbolikák enyhe zűrzavara megmaradt aztán évtizedekig, az 1960-as évektől ráépül az ünnepre a katonai erődemonstráció is, a vízi- és légi parádé a Duna fölött, illetve a Dunában. Mígnem 1987-ben a Duna mélye is szerephez jut: búvárszemüveggel a homlokukon, palackkal a hátukon, MHSZ-es könnyűbúvár nők köszöntik kenyérrel az állampárt, illetve pártállam vezetőit. Ebben a jelenetben már se aratók, se munkások nincsenek, csak a bizarr látványosság, amelyet az utolsó kanyarra ráforduló államszocialista rendszer a dolgozók megjutalmazására előállított.

1978. augusztus 20.: vízi-és légiparádé Budapesten Fotó: Fortepan / MHSZ

Közben – ne feledjük ezt sem – új jelentésekkel telítődött a Szent István-nap, hiszen 1983-ban augusztus 18-án mutatják be a Városliget szánkózódombján az István, a király című rockoperát. Sokan Szent István alakjának „visszavételeként”, sőt, a nemzeti szimbólumoknak a jogaikba való visszahelyezéseként élték meg ezt a darabot. Nem kevesen a szocialista hatalommal szembeni kiállásként, a nemzeti érzések újrafogalmazásaként, legitimációjaként. Sokan pedig épp ellenkezőleg, a Kádár-korszak apoteózisaként. Erre itt most nem térnénk ki, hiszen a darabnak legalább olyan bonyolult és érdekes a recepciótörténete, mint amennyire hosszú az utóélete. Egy valami biztos: évtizedekre eldőlt, hogy augusztus 20. környéke nem képzelhető el Szörényi-Bródy művének bemutatása nélkül.

Királydomb. Szörényi Levente - Bródy János: István, a király című rockopera bemutatója és filmfelvétele 1983. augusztus 18-án, rendező Koltai Gábor. Fotó: Fortepan / Urbán Tamás

Visszatérve Kovács tanulmányához: a szöveg végén kitekint az ünnep rendszerváltás utáni átértelmezésére is. „Az, hogy az alkotmány- és az új kenyér ünnepségek három évtized múltán ismét változni fognak, 1989-ben, a Kongresszusi Palota mellett elterülő Gesztenyéskertben tartott augusztus 20-ai ünnepségen volt érezhető. Ott, ahol az MDF, a Fidesz, az SZDSZ és a Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság a Szent István nap alkalmából közös megemlékezést tartott, s az ünnepi beszédek elhangzása után Raj Tamás főrabbi és Debrecenyi Károly református lelkész ökomenikus kenyérszentelést tartott. (...) a három párt és a baráti társaság arra a közös elhatározásra jutott, hogy a Szent István-napi ünnepségen az MSZMP-t penitenciára ítéli, azaz onnan ökomenikusan kizárja. Vélhetőleg azért, mert szerintük ez a párt volt az, amely Szent István napját, illetve a hagyományos népi kultúrából származó kenyérünnepet hosszú évtizedeken át saját politikai céljainak szolgálatába állította, ti. a sztálini típusú alkotmány ünnepévé tette. A gesztenyéskerti jelenet, amelyen az emberek láthatóan önfeledt vidámság közepette kapkodták szét a népi szőttesekkel és nemzetiszínű szalagokkal díszített kosárból az ökomenikus istentisztelet alkalmával megszentelt cipókat, félreérthetetlenül azt is jelezte, hogy az alkotmánynapból rövidesen ismét Szent István-nappá változó ünnep is igényt tart az új kenyér átadásának, megszegésének rituáléjára.”

Az államalapító Szent István Király ünnepén tartott felvonuláson a budapesti Andrássy úton, 2021-ben Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A kör, azaz a búzakoszorú ezzel bezárult? Ha úgy tetszik, igen, miközben azért dinamikus változásban van az ünnep, legalábbis ami a koreográfiáját illeti. 2021-re eljutottunk egy, a búvárnők megjelenéséhez hasonlóan bizarr politikai vaudeville-ig, a csillogó jelmezes, testfestéses, ezüst-turulos, retrofuturista cosplay felvonulásig is a Hősök terén. A kenyér mellett pedig csupán egy valami tűnik itt többé-kevésbé állandónak, legalább 1926-27 óta: a nagy, állami tűzijáték. Lennie kell, kerül amibe kerül.

