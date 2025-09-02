Egy ausztrál állam betiltotta a szusihoz járó, hal alakú szójaszószos flakonokat

A világon elsőként szeptember 1-jétől Dél-Ausztráliában betiltják a csomagolt szusihoz járó, hal alakú szójaszószos flakonokat – írta meg vasárnap a Guardian. Az intézkedés célja az egyszer használatos műanyagok alkalmazásának visszaszorítása.

A hal alakú flakont, amit a magyar szusi fogyasztók is jól ismerhetnek, 1954-ben találta fel Teruo Watanabe, a japán Asahi Sogyo vállalat alapítója. Ekkoriban még bevett volt az üvegből és kerámiából készült szósztartók használata, de az olcsó ipari műanyagok elterjedése lehetővé tette az apró, hal alakú polietilén flakon megjelenését, ami aztán gyorsan elterjedt előbb Japánban, majd világszerte.

Fotó: LOIC NICOLOSO/foodcollection via AFP

Susan Close, Dél-Ausztrália környezetvédelmi minisztere szerint a probléma az, hogy a flakonokat kis méretük miatt könnyű elhagyni, így vagy elfújja őket a szél, vagy a csatornába kerülnek. Emiatt miatt gyakran felbukkannak a köztéri hulladékban vagy a tengerparti szemétben.

Az Ausztrál államban hétfőn életbe léptetett törvény értelmében az előre megtöltött, kupakkal rendelkező, 30 milliliteres szójaflakonok kerülnek betiltásra. Bár a műanyag tasakok használata továbbra is engedélyezett marad, a Dél-Ausztrál kormány azt reméli, hogy a vendéglátóhelyek átállnak majd a nagyobb kiszerelésű adagolók használatára.

Nina Wootton, az Adelaide-i Egyetem tengerökológusa szerint a hal alakú flakonok károsabbak más műanyag csomagolásoknál, mert a tengeri állatok tápláléknak nézhetik. „Ha nem bomlanak le mikroműanyagokká, és egészben lebegnek a tengerben, akkor az ilyen méretű halakat fogyasztó élőlények összetéveszthetik egy hallal, és megehetik” – mondta.

* * *

