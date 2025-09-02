Titokzatos mamutpopulációra bukkantak Mexikóban

Egy eddig ismeretlen populációhoz tartozó mamutokra bukkantak Mexikóban, amik 11-16 ezer évvel ezelőtt éltek az ország középső részén – írta meg hétfőn az IFL Science.

Eduardo Arrieta-Donato, a Mexikói Autonóm Nemzeti Egyetem genetikusa és kollégái az amerikai mamutok (Mammuthus columbi) evolúciós történetét kívánták feltárni 61, Közép-Mexikóban talált mamut fosszíliája segítségével.

Az állatok maradványaiból a kutatók mitokondriális DNS-t izoláltak. Ennek megszekvenálásával és a mitokondriális genomok más, amerikai mamutpopulációkkal történő összehasonlításával kiderült, hogy ezek a mai Mexikó területén élt mamutok más, észak-amerikai mamutoktól elkülönülő leszármazási vonalhoz tartoztak.

Egy Los Angelesben kiállított amerikai mamut (Mammuthus columbi) 2021-ben Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

A kutatók szerint a Mexikóban megtalált, egykor száraz füves pusztákon élt mamutok populációja genetikailag 307-416 ezer éve válhatott el az északabbra élt amerikai mamut populációktól. Ezután a faj populációi alig keveredtek egymással, mielőtt 11-12 ezer évvel ezelőtt, az utolsó eljegesedés végén kipusztultak volna.

A genetikai különbségek olyan jelentősek, hogy egyes kutatók szerint a mexikói populációt teljesen különállóként kellene kezelni az amerikai mamutok más populációitól. „Tényleg amerikai mamutnak kellene nevezni őket? Vagy adjunk nekik egy új nevet, mondjuk legyenek mexikói mamutok?” – mondta a Science hírportáljának Adrian Lister, a londoni Természettudományi Múzeum paleobiológusa.

