A világ valószínűleg legrégebbi múmiáit találhatták meg Kínában és Délkelet-Ázsiában

A PNAS folyóiratban közzétett kutatás 54 neolitikum előtti temetkezés nyomait vizsgálta tizenegy régészeti lelőhelyről, illetve sírból Kína, a Fülöp-szigetek, Laosz, Thaiföld, Malajzia és Indonézia területén. Itt 4 –12 ezer évvel ezelőtti maradványokat találtak, amelyeket, úgy tűnik, hogy mumifikációs szertartások során égettek el, így némelyikük jóval régebbi, mint az Egyiptomban talált legrégebbi múmiák, amelyek 4500 évesek - számol be a UPI egy, a PNAS folyóiratban megjelent tanulmány nyomán.

Füsttel kezelt múmiák, amelyeket magánházakban őriztek Indonéziában (2019) Forrás: PNAS

A holttestek szorosan összekuporodó vagy guggoló testhelyzetben voltak, és égési nyomok találhatók rajtuk, amelyek arra utaltak, hogy a testeket a temetés előtt füsttel szárították a mumifikálás részeként. „A füstöléses eljárás túlmutat a bomlás lassításán, és valószínűleg spirituális, vallási vagy kulturális jelentéssel bírt” – kommentál Hsziao-csun Hung, az Ausztrál Nemzeti Egyetem vezető kutatója és a leletekről szóló tanulmány vezető szerzője.

„A legfontosabb különbség azokhoz a múmiákhoz képest, amelyeket tipikusan elképzelünk, hogy ezeket nem helyezték tároló koporsókba vagy szarkofágokba, így a test legfeljebbb néhány száz évig volt tartósítható” - magyarázza a kutató.

Maradványok egy dél-kínai temetkezési helyen Forrás: PNAS

A röntgenvizsgálatok során számos csontváz közvetlen égés nyomait mutatta. „Nem tudjuk biztosan megmondani, hogy a test füstölését eredetileg konzerválás céljából végezték-e. Lehetséges, hogy véletlenül fedezték fel ezt a technikát, valamiféle rituális gyakorlat melléktermékeként, de az is, hogy először az állati hús füstölését fedezték fel, majd ezt alkalmazták az emberi holttesteknél is” – tette hozzá.

Ezidáig a legrégebbi múmiákat Peruban és Chilében találták.

