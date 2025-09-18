Napokkal előre megjósolhatóak a napviharok egy új fejlesztésnek köszönhetően

Ébredezik a Nap, és ez még gondokat okozhat: a naptevékenység átmeneti csökkenése után megfordult a trend, és most a kutatók egyre hevesebb napviharokra számítanak, amelyek megzavarhatják az áramellátást, illetve veszélybe sodorják a navigációs és kommunikáció műholdak működését. Az eddigi modellek alapján a napviharok előrejelzése meglehetősen megbízhatatlan volt, de a New Yorki Egyetem mesterséges intelligenciával működő előrejelzései a hagyományos módszereknél 45, a szintén mesterséget intelligenciát használó módszereknél pedig 20 százalékkal pontosabbak.

A kutatók az előrejezéshez a Nap felszínéről készült, nagy felbontású UV-képeken, illetve a korábbi napviharokról készült felvételeken tanították be a modellt, ami napokkal előre képes viszonylag megbízhatóan megjósolni a napviharok kitörését. Ez azért is fontos, mert így fel lehet készülni az infrastruktúra védelmére az űrben és a Földön is.

Nem vagyunk felkészülve

Bár a napviharok az utóbbi években nem okoztak súlyos károkat (leszámítva, hogy 2022-ben a SpaceX egy napvihar miatt veszített el 40 Starlink-műholdat), az elmúlt 2700 évben háromszor is volt példa olyan erős napviharra, ami ma már súlyos károkat okozna a Földön, a megbízható és pontos előrejelzés ezért is lenne különösen fontos.

Az előrejelzés persze önmagában még kevés: egy tavalyi amerikai szimuláció szerint az Egyesült Államok sincs felkészülve egy komoly napviharra, és nemcsak a kommunikációs protokollok hiánya miatt, hanem azért is, mert sem az űrben, sem a Földön nem végeznek olyan méréseket, amelyek megkönnyítenék a döntéshozatalt.