Már űrispánja is van Magyarországnak

Hétfőn megkezdődött az Országgyűlés őszi ülésszaka, amit Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt felszólalásával nyitott meg. Még a nagy bel- és külpolitikai megfejtések előtt, rögtön a beszéd kezdetén szóba került Kapu Tibor űrutazása: a miniszterelnök gratulált az űrhajósnak, akinek köszönhetően 45 év után újra magyar zászló lobogott a világűrben, „előkelő helyre emelve ezzel nemzetünket az űrkutatás nemzetközi mezőnyében”.

Orbán azonban nemcsak neki gratulált, hanem továbbá azon „ismeretlen szakemberek tucatjainak, akik nélkül ez nem történhetett volna meg”, majd amikor Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos felé nyilvánította ki köszönetét, azt mondta: „Mostantól kiérdemelte az űrispán nevet.”

Azóta a 2018-ban űrbiztossá kinevezett Ferencz a Facebook-oldalán többször is jelezte háláját az új titulusért, például itt:

Az ispánkodás 2022 júniusában, az alaptörvény 11. módosításával kezdődött újra az országban, amikor a megyéket vármegyékre nevezték át, a megyei kormányhivatalok vezetői pedig a főispáni tisztségben folytathatták munkájukat.

A HUNOR magyar űrprogramot és Kapu Tibor utazását a Qubiten is végigkövettük: írtunk az űrhajósjelöltek kiképzéséről, Kapu kiválasztásáról, az Axiom–4 küldetés bejelentéséről, az űrhajózás és a politika viszonyáról, a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) való indulásról és megérkezésről, Orbán Viktor űrtelefonálásáról, az ISS-en végzett magyar kísérletekről, a hazaindulásról és hazérkezésről, valamint arról az augusztus végi eseményről is, ahol a három magyar űrhajós, Farkas Bertalan, Charles Simonyi és Kapu Tibor együtt osztották meg a világűrben szerzett tapasztalataikat.