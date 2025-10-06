Mit keres egy fenyőerdő a kiszáradófélben lévő Homokhátságon?

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Párját ritkító eseményre kerített sort a Duna-Tisza közén gazdálkodó állami erdészet Kerekegyházán október 2-án. A Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (KEFAG Zrt.) napra pontosan egy hónappal azután látta vendégül az idén nyáron szavannává változott Alföld ökológiai katasztrófáját tanulmányozó szaktudományok, a sivatagosodás miatt azonnali paradigmaváltást szorgalmazó civil szervezetek és a témával behatóbban foglalkozó sajtótermékek képviselőit, hogy hivatalos levélben szólította fel a Zöld Gerilla Mozgalmat annak a videónak az eltávolítására a YouTube-ról, amelyben Tölgyesi Csaba ökológus-kutató a homokhátsági faanyagtermelés gazdaságtalanságáról panaszkodott.

Az állami cég egy hónapja még úgy vélte, hogy az MTA-SZTE Alkalmazott Ökológiai Kutatócsoportját vezető Tölgyesi „a jó hírnév sérelmét megvalósító” állításokat tett, a Qubithez is eljutott felszólító levél fogalmazása pedig egyértelműen arra utalt, hogy a KEFAG jogi úton készül elégtételt venni a tudományos kritika miatt. A mai közviszonyok ismeretében több mint meglepő, hogy a vállalat a nézeteltérések tisztázásának – már-már elfeledett – párbeszédes változata mellett döntött. Az ökológus-kutató mellett ugyanis a Magyarországot kiszárító vízgazdálkodási, tájhasználati gyakorlat megváltoztatását köztéri demonstrációkkal, nyílt levelekkel sürgető Zöld Gerillák is meghívót kaptak az eseményre, amelyet a „homokhátsági erdők keletkezése, jelenlegi helyzete és jövője, valamint a KEFAG Zrt. szakmai tevékenysége körüli információhiány és félreértések miatt” hirdettek meg.

A kerekegyházi Búhegy félnapos (study tour címen szervezett) bejárásán Tölgyesi egyéb elfoglaltsága miatt ugyan nem tudott jelen lenni, de Kulcsár László kunszentmiklósi gazdálkodó, a Zöld Gerilla Mozgalom alapítója és Sulyok Ferenc, a KEFAG Zrt. vezérigazgatója nemcsak hogy szóba elegyedett egymással, de a nap közepére az is kiderült, hogy a Homokhátságot sújtó ökológiai katasztrófát tekintve azonos platformon állnak.

Sulyok Ferenc, a Kefag Zrt. vezérigazgatója (bal szélen) és Kulcsár László, a Zöld Gerilla Mozgalom alapítója (jobb szélen) a kerekegyházi határban 2025. október 2-án Fotó: Qubit

A párbeszéd szakmai színvonalát az erdészeti szakemberek mellett Rédei Tamás, az Ökológiai Kutatóközpont Durvaléptékű Vegetációökológiai Kutatócsoportjának tudományos munkatársa, Ódor Péter erdőökológus, az MTA doktora, az Ökológiai és Botanikai Intézet igazgatója, valamint Gálhidy László, a WWF Magyarország Erdő programjának vezetője szavatolta.

Zöld közvagyon