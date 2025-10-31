A csimpánzok tények alapján képesek felülbírálni korábbi döntéseiket

Az ugandai Ngamba-sziget vadrezervátumának csimpánzai képesek arra, amit sokáig kizárólag emberi tulajdonságnak tartottak: bizonyítékok alapján döntenek, de új tények ismeretében felülvizsgálják azokat. A bizonyítékokra való reagálás minden állat túlélésének alapvető készsége, de tekintve, hogy az emberek milyen gyakran hanyagolják ezt a szuperképességet, jó látni, hogy egy másik faj ilyen kifinomult feldolgozási képességeket mutat – írja az IFL Science a Berkeley kutatóinak legfrissebb eredményeit ismertetve.

Emily Sandford és munkatársai arról szerettek volna meggyőződni, hogy helytállók-e azok a terepi megfigyelések, amelyek szerint a csimpánzok a rendelkezésükre álló bizonyítékok alapján mérlegelik, és ha kell felül is bírálják korábbi döntéseiket. Egy összetett dobválasztós tesztsorozatban „számítási modelleket is használtunk annak tesztelésére, hogy a választásaik hogyan illeszkednek a különböző érvelési stratégiákhoz” – nyilatkozta a lapnak Sandford. A Science folyóiratban október 30-án megjelent tanulmányuk szerint eredmények azt mutatták, hogy a tesztalanyok nemcsak azt tudták felismerni, ha megváltoztak a tények, hanem azt is, hogy ez a változás elég nagy volt-e ahhoz, hogy a döntéseikben változást indokoljon. „A csimpánzok képesek voltak felülvizsgálni a hiedelmeiket, amikor jobb bizonyítékok váltak elérhetővé. Ez a fajta rugalmasságot a gyerek 4 éves korukban produkálják” – mondta Sandford.

Az ugandai Ngamba-sziget vadrezervátumának két csimpánza Fotó: YouTube/ Global Research Center for Diverse Intelligences

A kutatók szerint eredményeik alátámasztják azt a nézetet, hogy a csimpánzok valódi metakognitív képességekkel rendelkeznek, vagyis a szó emberi értelmében is gondolkodó lények. Sandford szerint az ember és a csimpánz közötti különbség nem éles cezúra, hanem egy evolúciós átmenet.

A filozófusok és a természettudósok évezredek óta vitatkoznak arról, hogy az állatok gondolkodnak-e. A legtöbben ma már egyetértenének abban, hogy sok faj gondolkodik, de egyesek szerint a válasz a gondolkodás definíciójától függ. Az IFL Science által ismertetett szerint ez a kutatás azonban azt sugallja, hogy legalább egy faj megfelel a gondolkodás legmagasabb szintű próbájának, a bizonyítékok jelentőségének mérlegelésével történő döntéshozatal képességének. Ahogy Brian Hare professzor, a Duke Egyetem munkatársa a tanulmányt kommentáló tudományos jegyzetében írja: Charles Darwin jósolta meg először, hogy az állatokban, különösen a majmokban megtalálhatók lesznek olyan pszichológiai elemek, amelyek áthidalják a szakadékot az emberi és a nem emberi kogníció között.

Nemrégiben igazolást nyert az is, hogy a csimpánzok elsősegélyt nyújtanak egymásnak, továbbá évtizedek elmúltával is felismerik a haverjaikat, valamint, hogy olyan sebességgel kommunikálnak egymással, mint az emberek.

A mostani kutatás mozgóképes összefoglalója az alábbi videóban látható: