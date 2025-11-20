Az ELTE új szabályokat vezetett be a mesterséges intelligencia egyetemi használatára

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) rektora október végén hozott döntést a mesterséges intelligencia (AI) használatáról az oktatásban – az egyetem közleménye szerint a 4/2025-ös számú rektori utasítás „a tudományetikai alapelveket és a szigorú akadémiai szabályokat szem előtt tartva a teljes hallgatói életpályán át támogatja a felelős és tudatos” AI-használatot.

Az egyetem szerint az AI tudatos használata segítheti a hallgatók szakmai fejlődését, új tanulási módszerekhez vezethet és a diákok hatékonyságát is növelheti, ami versenyelőnyt jelenthet a munkaerőpiacon. Ezzel szemben a felelőtlen és kritikátlan AI-használat túlzottan leegyszerűsítheti a tanulási folyamatot, rombolhatja az analitikus gondolkodásra való képességet és meggátolhatja a tananyag mély megértését.

Az október végén egyetemi szinten érvénybe lépett Hallgatói MI Kódex minden egyetemistának megengedi az AI-eszközök használatát, amennyiben azok kiegészítő, támogató szerepet töltenek be a hallgatók munkájában, és nem helyettesítik az emberi kreativitást, a döntéshozatalt és kritikus gondolkodást. Ennek értelmében senkit nem érhet hátrány, ha a kódex szabályai szerint használják a mesterséges intelligenciát, azonban a szabályok megsértése szigorú következménnyel jár. A kódexet a hallgatók érdekképviseleti delegáltjai és az ELTE AI-programjáért felelős rektori biztos koordinálásában állították össze, a karokon már létező legjobb gyakorlatok szintetizálásával.

A szabályzat a teljes hallgatói életpálya során engedi az AI-eszközök felelős használatát, így segíthet például „a szakirodalom-feldolgozásban, a témakeresés és projektindítás során, valamint támogathatja az írói blokk leküzdését, a nyelvi szerkesztést, és ötleteket adhat a vizualizációhoz is”. A kódexben meghatározott etikai alapelvek szerint a hallgatóknak a teljes folyamat során meg kell őrizniük az emberi kontrollt és gyakorolniuk kell a kritikai ítélőképességüket, továbbá az egyetemen megszerzett tudásukra alapozva fel kell ismerniük az AI-generált tartalmak torzításait, hibáit, hallucinációit, amiket kritikusan kell értékelniük.

A hallgatóknak minden AI-használatot dokumentálniuk kell, és a tiltásokat is komolyan kell venni, ugyanis „oktatási és kutatási kötelességszegésnek, tudományetikai vétségnek minősül, és a plágiummal azonos megítélés alá esik az MI-eszközök által generált eredmények vagy tartalom (szöveg, kép, hang, kód) forrásmegjelölés nélküli átvétele, azaz saját munkaként, szellemi alkotó tevékenység eredményeként való bemutatása”. Mesterséges intelligencia sosem tüntethető fel szerzőként, és az AI-eszközök használata vizsgák és zárthelyi dolgozatok során is tilos.

Az ELTE kilenc kara december közepéig dolgozza ki az egyes tudományterületek sajátosságait figyelembe vevő, kari szintű speciális szabályokat, amiket legkésőbb 2026. január 31-ig közzéteszik, így a szabályok ettől az időponttól kezdve kötelezőek a hallgatókra nézve. Az egyetem a 2026. őszi félévtől kötelező képzést is indít, amely az AI-eszközök megismertetésén túl azok szabályos és tudatos alkalmazására is felkészíti a hallgatókat. A szabályok betartását az AI-ért felelős rektori biztos felügyeli, aki évente felülvizsgálja a szabályozást, hogy „a Hallgatói MI Kódex valóban támogassa az egyetemistákat és lépést tudjon tartani a technológia gyors fejlődésével”.

