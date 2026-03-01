Aki érthetővé és szerethetővé teszi a matematikát: Keszthelyi Gabriella a 2025-ös év embere a Qubiten

Február végén átadtuk a 2025-ös Qubit Év Embere díjat, amit ezúttal Keszthelyi Gabriella matematikus kapott, akivel olvasóink először első ismeretterjesztő kötete, a Milyen színű a valószínű megjelenése apropóján, majd a Qubit AMA 3. adásában találkozhattak. A díjazottat minden évben a Qubit szerkesztősége választja, tekintettel a kiemelkedő tudománykommunikációs és kutatási eredményekre. Célunk, hogy mi is elismerjük ezzel azokat, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy a világ élhetőbb, érthetőbb, szebb vagy csak egyszerűen izgalmasabb legyen.

Keszthelyi a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézetének adjunktusa, ahol káoszelméleti és dinamikai rendszerekkel kapcsolatos kutatásai mellett valószínűségszámítást oktat.

A díjat Nagy Gergely kollégánk adta át a szerkesztőségben. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Magával ragadta a tanítás

„Én nem annyira választottam ezt a pályát, inkább ez a pálya választott engem” – így válaszolt Keszthelyi a kérdésre, hogy hogyan lett belőle matematikus. Eredetileg nem kutatónak, hanem tanárnak készült, és matekot szeretett volna tanítani, ám ehhez a matematika szakon keresztül vezetett az út. Végül a közoktatás helyett először az ELTE-n doktoranduszként, majd a BME adjunktusaként a felsőoktatásban lett tanár.

Ami azonban teljesen beszippantotta, az az ismeretterjesztés, de hogy pont a statisztikáról és a valószínűségszámításról írt egy könnyen emészthető, szerethető könyvet, az ugyancsak egy váratlan eseménynek köszönhető. A BME-n az utolsó pillanatban tudta meg, hogy valószínűségszámítást fog tanítani másodéves villamosmérnököknek, ehhez azonban a saját tudását is pillanatok alatt fel kellett frissítenie. Mindig érdekelte, hogy magyarázza el a dolgokat érthetően, így az óráin is erre törekszik, de a téma gazdagsága és alkalmazásának változatossága arra késztette, hogy elkezdjen egy sokkal szélesebb rétegeknek szóló munkán is gondolkodni.

Így született meg a Milyen színű a valószínű? című kötet, amelynek már a második utánnyomása készül. A 2025 augusztusának végén megjelent könyv tehát igazi közönségkedvenc lett, Keszthelyi pedig a Typotex Kiadónál is elnyerte a 2025-ös Év Szerzője díjat.

Ismeretterjesztés és falbontás

Keszthelyi nemcsak azon dolgozik, hogy a hallgatók megértsék a tantárgyi követelményekben foglaltakat, hanem szeretné, hogy az emberek a mindennapi életben fellelhető valószínűségeket is tudják értékelni. A könyv csupa ilyen helyzettel operál, igaz, a gyíkemberes példák inkább szórakoztatóak, mint valósághűek.

De nemcsak az bátor, ahogy újszerűen tálalja a mindennapokat átszövő, mégis szinte misztifikált matematikát. Keszthelyi fiatal nőként olyan pályán áll helyt kutatóként, ahol nagyon kevés nővel dolgozik együtt. A Qubit AMA-ban mesélt róla, hogy ez olykor szül kellemetlen helyzeteket, és volt már olyan is, hogy nehéz volt nőként kivívnia az elismerést. A szembeszél ellenére azonban kitart amellett, hogy a tudományos és az ismeretterjesztő munka is fontos, a kutatási eredményeket pedig emészthető formában érdemes és kell a nagyközönség elé tárni.

Keszthelyi Gabriella matematikus, akinek szívügye az ismeretterjesztés és célja, hogy a tudomány közérthető formában minél többekhez eljuthasson. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Amikor a könyv megírásáról kérdeztük, Keszthelyi elmondta, hogy a folyamat nem volt egyszerű, és bár a kötet szinte letehetetlen lett az olvasók számára, az elkészítése mintegy másfél évet ölelt fel. Ez idő alatt szinte teljesen újradolgozta az első változatot, ennek ellenére nem ment el a kedve sem az ismeretterjesztéstől, sem az írástól, és várhatóan olvashatunk még tőle hasonló könyvet.

Addig is a BME-n, tematikus ismeretterjesztő előadásokon, illetve könyvbemutatókon is lehet találkozni vele.

A korábbi díjazottak

A Qubit indulása óta minden évben megválasztjuk az Év Emberét: 2018-ban Vas Alexa Zsófia feltalálót, 2019-ben Sinkovics Ede kendertermesztő képzőművészt, 2020-ban Török Ákos covidtesztelőt, 2021-ben Bakos Ádám hangyafarmert, 2022-ben Sárneczky Krisztián csillagászt, 2023-ban Benczúr László építészt, 2024-ben pedig Weiner Sennyey Tibor méhész-költő-filológust díjaztuk. Velük az oldalunkon megjelent cikkekben, podcastokban, videókban, továbbá akár élő eseményeinken, a Qubit Live-okon is találkozhatnak az olvasóink.