Lannert Judit lesz a gyermek- és oktatásügyi miniszter

Lannert Juditot jelöli gyermek- és oktatásügyi miniszternek Magyar Péter. 1990 óta foglalkozik oktatáskutatással. Közgazdász és szociálpolitikus végzettséggel rendelkezik, szociológiából szerzett PhD fokozatot. 1990 óta foglalkozik oktatáskutatással, eaz egyik elindítója volt az Országos Közoktatási Intézet szakmai műhelyében készült Jelentés a magyar közoktatásról sorozatnak.

Kutatói érdeklődése elsősorban a tanulói továbbhaladásra, az iskola és munka világa közötti átmenetre és a pályaválasztási aspirációkra terjedt ki. Több tucat hazai kutatásban és jó néhány nemzetközi összehasonlító vizsgálatban vett részt.

Legutóbb éppen a két nappal ezelőtt megjelent Qubit podcastjában szólalt meg. Az adás a címét is az ő egyik megszólalásából kapta: „Mentális forradalomra lenne szükség az oktatásban".



