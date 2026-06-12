AI-alapú radarrendszerrel előznék meg a jegesmedve-támadásokat Kanadában

A klímaváltozás következtében egyre gyakoribbá válhatnak a jegesmedve-támadások, hiszen az élelemhiány emberi településekhez is közelebb hozhatja az éhes állatokat. Északon most egy AI-alapú radarrendszer próbálja előre jelezni a medve érkezését, hogy elkerülhetők legyenek a nem várt találkozások.

A potenciális veszélyt jelentő jegesmedvék jelzésére fejlesztette ki a Polar Bears International (PBI) állatvédő szervezet a Spotter Global vállalattal együttműködve a Bear-Dar rendszert. Az AI-vezérelt radartechnológia előzetes figyelmeztetést ad a környéken kószáló medvékről, ha pedig túl közel kerülnének emberlakta helyekhez, riasztó vagy elrettentő intézkedések léphetnek életbe. A PBI sikeresen telepítette a rendszert a Magas-sarkvidéken.

Jegesmedve az Axel Heiberg szigeten, a Nunavut területen, Kanadában Fotó: MICHAEL RUNKEL/robertharding via AFP

A technológia próbája során, Kanada legritkábban lakott részén, a Nunavut területen a rendszer észlelt egy jegesmedve anyát két bocsával, és riasztotta a kutatókat az Eureka nevű kutatóállomáson. Az állomás emberei ezután teherautók segítségével elterelték a medvecsaládot a tengeri jég felé – vagyis a számukra jóval ideálisabb vadászterületre.

Az IFLScience cikke szerint azonban lehetne még finomhangolni a Bear-Dar rendszerét. Az egyik probléma, hogy a jegesmedvék a radarképen jóval kisebbnek látszanak, mint a valóságban, kisebbnek, mint például az északi-sarki farkasok. A fejlesztők egyelőre nem tudják, miért lehetséges ez, talán a medvék puha, szőrös teste nyeli a radarjelek egy részét, vagy a szőrzetük szórja szét a jelet. Eközben az adott régió földrajzi adottságaihoz, időjárásához, élővilágához és a helyszínen dolgozók tevékenységéhez is jobban kellene igazodnia a rendszernek.

A Bear-Dar rendszer egyik eleme Kanadában Fotó: Kt Miller / Polar Bears International

A jegesmedve-támadások ugyan egyelőre nem túl gyakoriak, de sok esetben végződnek halállal. A PBI kutatásai szerint a rossz fizikai állapotban lévő egyedek a legvalószínűbb támadók (illetve áldozatok), ugyanis ahogy a tengeri jég a klímaváltozás miatt zsugorodik, egyre több éhes jegesmedve kénytelen hosszabb időt a szárazföldön tölteni. Ezért fontos olyan technológiák fejlesztése, amelyek egyszerre védik az embereket és a medvéket is.

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