Könyörtelenül hódít az AI-birodalom, de ki állja a számlát?

Ahogy azt is mindig nehéz volt elképzelni, hogy hol található fizikailag az internet végtelennek tűnő információanyaga, úgy azt sem egyszerű megérteni, hogy vajon hol lakik a mesterséges intelligencia. Egyelőre nem a világűrben, bármennyire is szeretné Elon Musk, hanem ugyanott, ahol az internet: az adatközpontokban. Ezekben az óriási, akár városrésznyi területet elfoglaló csarnokokban és épületkomplexumokban akár több tíz- és százezernyi, összekapcsolt számítógép dolgozik valós időben akkor, amikor a ChatGPT-vel beszélgetsz, vagy a barátaidról készítesz vicces AI-képeket. Ezek a feladatok – nem is beszélve a jóval több számítási kapacitást felélő zene- vagy videógenerálásról és az akár napokig dolgozó AI-ágensekről – rengeteg áramot fogyasztanak, növelik a környezetük hőmérsékletét, és a folyamatosan pörgő hardverek hűtéséhez is elképesztő mennyiségű vízre van szükség.

Az AI Híradó 14. adásában Bodnár Zsolt és Tóth András azt nézte meg közelebbről, hogy mi történik, amikor az AI-adatközpontok robbanásszerű terjedésével már a lakossági villanyszámlákon vagy a levegőminőségen is észre lehet venni a mesterséges intelligencia hatását. A fejlett országokban már a teljes áramfogyasztás 5-10 százalékáért az AI felel, és ez az energiaigény négy éven belül a háromszorosára nőhet. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak 71 százaléka ellenzi, hogy lakóhelye közelébe adatközpontot építsenek, és a civil ellenállás ennek megfelelően már új fokozatba is kapcsolt: Wisconsinban népszavazással állították meg az AI-cégek gátlástalan terjeszkedését, Ausztráliában pedig egy természetvédelmi és őslakos örökségi helyszínről üldöztek el egy adatközpont-építő céget.

Az adatközpontok környezeti, társadalmi és gazdasági hatásain túl az adásban beszéltünk még

a már futószalag mellett robotoló amerikai humanoid munkásokról,

XIV. Leó pápa AI-ügyi intelmeiről,

az OpenAI most már mobilról is elérhető kódoló szuperappjáról,

és arról is, hogy melyik ország hogyan segíti az AI-képességek elsajátítását – Máltán például ingyen ChatGPT-előfizetést kap mindenki, aki tanfolyamon bizonyítja, hogy felelősen tudja használni a technológiát.

Júniusban a 13. Qubit Live-on folytatjuk korunk talán legnagyobb technológiai és társadalmi kihívása, a mesterséges intelligencia (AI) vizsgálatát. Most az AI-modellek korlátaira és az AI körüli hype-ra, valamint az általános mesterséges intelligencia (AGI) lehetőségére fogunk fókuszálni.

Velünk lesz Jelasity Márk informatikus-matematikus-nyelvész, a Szegedi Tudományegyetem Mesterséges Intelligencia Tanszékének vezetője, Kocsis Levente matematikus, a HUN-REN Sztaki tudományos főmunkatársa, Pintér Róbert szociológus-politológus, a Corvinus Egyetem docense, Móró Tamás és Jónap Richárd közgazdászok, a Concorde Értékpapír Zrt. stratégái és Kizlinger Lilla, Ezüst Medve díjas színművész.