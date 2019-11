Facebookon a Qubit filozófusainak rovata, a Filoman

Több mint másfél éve, 2018 márciusában indult a Qubit filozófiai rovata, a Filoman. Az ELTE legrégebbi szakkollégiuma, az Eötvös Collegium filozófiai műhelyének tagjaiból verbuválódott csapat Faragó-Szabó István mentorlásával és szakmai vezetésével azóta számtalan izgalmas, gondolatébresztő írást közölt a Qubiten, olyan témákat körüljárva, mint az autonóm fegyverrendszerek bevetése, a boldog élet, a sztereotípiák elutasítása, a filozófia haszontalansága, nem beszélve a homárról, a denevérről, a halrudacskákról, a katolikus Disneylandről vagy a bikinibodyról.

A Filoman állandó szerzői között van többek között Bárdos Dániel, a BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszékének egyetemi tanársegédje, akinek kutatási területe a paleontológia filozófiája és története; Dombrovszki Áron, az ELTE BTK Filozófiai Intézetének doktorandusza, az Eötvös Collegium tagja; Kapelner Zsolt filozófus, a CEU PhD-hallgatója, akinek kutatási területei a politikai filozófia, társadalomfilozófia és kritikai elmélet; Tóth Olivér István, az ELTE és az Alpen-Adria-Universität Klagenfurt PhD-hallgatója és Paár Tamás, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Politikaelméleti Doktori Iskolájának hallgatója.

A Filoman mostantól ünnepélyesen a Facebookon is jelen van, annak reményében, hogy eléri azokat az olvasókat is, akik nem kizárólag félismerősök nyaralós fotóira kíváncsiak a közösségi oldalon, vagyis nemcsak arra, hogy mi történik körülöttük a világban, hanem arra is, hogy mit gondolnak erről a legeredetibb kortárs magyar filozófusok.

