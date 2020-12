Amerikában is elkezdődnek a tömeges oltások

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az Egyesült Államokban vasárnap 150 helyszínre kezdte kiszállítani a United Parcel Service (PBS) a FedEx a Pfizer-BioNTech vakcináját vasárnap reggel, hogy hétfőn megkezdődhessenek az oltások. A Warp Speed néven a hadsereg által felügyelt országos műveletben kedden és szerdán további 450 helyszínen kezdődik meg a tömeges vakcináció – jelentette a PBS.

A hozzávetőlegesen 3 millió ember beoltására alkalmas 6,4 millió adag oltóanyag kiszállítását speciális hűtőkamionokkal végzik, mert a készítményeket -70 Celsius fokon kell tárolni.

Az Egyesült Államokban elsőként a koronavírus-fertőzötteket ellátó szakembereket és az idősotthonokokban dolgozókat oltják, a lakosságnak azonban még várnia kell, mivel a gyártás és így a szállítás fokozatosan történik.

Vakcinákat szállító hűtőkamion a Pfizer michigani gyáregységénél december 13-án Fotó: MORRY GASH/AFP

A Pfizer tervei szerint idén 25 millió adagot szállítanak le az USA-ba, ezen a héten 2,9 millió adag érkezhet célba. Az oltást két dózisban adják be, háromhetes különbséggel, december 31-ig 12,5 millió ember lehet átoltott az Egyesült Államokban.

Az amerikai gyógyszerfelügyeleti hatóság, az FDA a jövő héten fejezi be a Moderna vakcinájának engedélyeztetési procedúráját. Pénteken a Trump-adminisztráció be is jelentette, hogy a korábban megrendelt 100 millió mellett további 100 millióval adagot rendelt be ebből az oltóanyagból, miután a Pfizer-BioNtech oltóanyagából is ugyanennyit kötöttek le.

