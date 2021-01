Ezekben az országokban a legjobb most élni

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Frissítette havi országlistáját a Bloomberg: a Covid Resilience Rankinget annak alapján állítják össze, hogy melyik ország mennyire jól vészeli át a világjárványt, sikerült-e javítani a számokon, ellaposítani a görbét, minimalizálni az új fertőzések számát – úgy, hogy közben a lehető legkisebb gazdasági és társadalmi kár essék. Vagy ahogy a cikkben fogalmaznak, a lista egyszerűen arról szól, hol jó most élni a világon.

A 200 milliárd dollárosnál nagyobb gazdaságokat rangsoroló listát különféle járvány- és gazdasági mutatók alapján frissítik minden hónapban az esetszám növekedésétől a halálozási rátán át a tesztkapacitásig, de olyan tényezőket is számításba vesznek, mint a helyi egészségügy terhelhetősége, a korlátozások gazdasági hatásai és a szabad mozgás lehetősége. Az e havi lista újdonságaként azt is figyelembe veszik, hogyan zajlik a lakosság beoltása, illetve a GDP-növekedési kilátásoknál már a 2021-es előrejelzéssel számolnak.

Bár Új-Zéland, Ausztrália és Tajvan még nem kezdte el a lakosság beoltását, ez nem veszélyezteti a listán stabil vezető pozíciójukat, mivel ezekben az országokban gyakorlatilag sikerült megszüntetni a vírus közösségi terjedését.

Új-Zélandon négyféle vakcinára szerződtek, a határokat továbbra is zárva tartják, és lényegében felszámolták a vírus helyi terjedését, nem csoda, hogy az ország első helyezése három hónapja stabil. Az ötmilliós országban összesen 25 ember halt bele a fertőzés következményeibe, az utolsó tavaly szeptember közepén. Mexikó ugyanúgy stabilan tartja az utolsó helyet a vizsgált 53 ország között, ott a fertőzésszám és a halálesetek száma is rekordot döntött az elmúlt napokban, Andres Manuel Lopez Obrador elnök pedig maga is elkapta a koronavírust.

Az Új-Zéland-Pakisztán krikettmeccset élvező maszktalan tömeg január 3-án Christchurchben Fotó: Marty Melville/AFP/Marty Melville

Változások az előző hónaphoz képest

Izrael és az Egyesült Arab Emírségek a sikeres oltásprogram miatt javítottak pozícióikon, és kerültek az első 15 helyezett közé. A két országban 100 emberre jutó már beadott vakcinák száma meghaladja a 47-et, illetve a 27-et, ugyanakkor a hatékonyan kivitelezett oltási terv sikerét beárnyékolja a továbbra is magas fertőzésszám.

Az Egyesült Államok két helyet javítva a 35. helyre került az e havi listán, köszönhetően az új elnök, Joe Biden ígéretének, hogy felpörgeti az oltásprogramot (100 emberre jelenleg 7 beadott adag jut). Az összhalálozásban azonban továbbra is az USA vezet, több mint 430 ezer áldozata van már a járványnak.

Kína négy helyet javítva az első öt közé került, ami elsősorban a 8,3 százalékos idei növekedést előreveítő várakozásoknak köszönhető. Bár az ország északi részén újra támad a vírus, és fennáll a veszély, hogy Pekingben is meglódulnak az esetszámok, az 1,4 milliárd kínai nagy része jelenleg a normálishoz közelítő életet él.

Olaszország, Belgium és Görögország azért javított 22, illetve 19 és 19 helyet, mert jelentősen sikerült javítani a fertőzés- és halálozási számokon a korábbi csúcsokhoz képest. Bár a lista a változásokat méri, Belgium szerepeltetése a legjobbak között mégis furcsán hat, mert két törpeállam, Gibraltár és San Marino után lakosságarányosan a legtöbb COVID-19 miatti halálesetet kell elkönyvelnie: egymillió emberre jelenleg 1797 haláleset jut.

India és Peru is gyorsan jön fölfelé, elsősorban a gyors gazdasági kilábalás reménye miatt, illetve Indiában a fertőzési görbét is sikerült kilapítani.

A Dél-afrikai Köztársaság, Kolumbia és Csehország ugyanakkor az első öt közé került, mivel a fertőzésszámot annak ellenére nem sikerült csökkenteni, hogy a lakosság jelentős korlátozások közepette él, Dél-Afrikában ráadásul az új variáns gyors terjedése is növeli a bizonytalanságot.

Magyarországon nem sok szó esik róla, de a világ egyik legnagyobb esetszámnövekedését Írországan mérték januárban, ezért a járvány korábbi szakaszaiban jól lavírozó ország 24 helyet rontott decemberhez képest. Írországban rögtön az után kezdett romlani a helyzet, hogy decemberben a karácsonyra való tekintettel lazítottak a korlátozásokon, és utazási korlátozások híján a vírus brit változata akadálytalanul özönlött be az országba.

Németország és Hollandia 15 helyet rontott amiatt, hogy a továbbra is magas esetszámok miatt meghosszabbították a korlátozó intézkedéseket. Németországban az új esetszámokhoz viszonyított halálozás is jelentősen nőtt, a decemberi 2,1 százalékról 4,4 százalékra.

Egyiptom és Pakisztán pedig azért került 23, illetve 16 hellyel rosszabb pozícióba, mert a 2021-es GDP-előrejelzés mindkét országban kedvezőtlen még a 2020-ashoz képest is, miközben a legtöbb vizsgált gazdaságban már növekedés van kilátásban a tavalyi történelmi visszaeséshez képest.

Ahol a legjobb most élni

Ennyi bevezetés után következzen a rangsor első 25 helyezettje az előző havi helyezésével és a fent ismertetett tényezőkből kalkulált Bloomberg-pontszámmal.

Új-Zéland (1.) 76,8 Szingapur (5.) 71,3 Ausztrália (3.) 70,9 Tajvan (2.) 70,1 Kína (9.) 66,3 Norvégia (4.) 64,5 Finnország (6.) 64,5 Japán (7.) 63,6 Hongkong (13.) 63,5 Vietnam (12.) 63 Egyesült Arab Emírségek (16.) 62,3 Dél-Korea (8.) 60,9 Kanada (11.) 60,9 Thaiföld (14.) 59,4 Izrael (17.) 56,8 Malajzia (22.) 56,7 Dánia (10.) 56,6 India (39.) 56,3 Franciaország (34.) 55,9 Oroszország (18.) 53,4 Szaúd-Arábia (25.) 53 Irak (26.) 52,9 Spanyolország (33.) 52,5 Fülöp-szigetek (35.) 52,4 Belgium (44.) 50,6

