A tömeges tesztelés 70 százalékkal lassíthatta a koronavírus terjedését Szlovákiában

2020 őszén több körben zajlott le az az egész országra kiterjedő tesztelési program, amelyet Szlovákia kormánya a kijárási tilalom és a szigorú korlátozások kiegészítésére vezetett be. Az október 24-étől elrendelt lezárások hatása a fertőzöttek számának csökkenésére valószínűleg felerősödött azután, hogy két hét alatt közel 5,3 millió antigén gyorstesztet végeztek el, és több mint 50 ezer lakosnak lett pozitív a tesztje, az igazolt fertőzöttek számára ugyanis – a velük egy háztartásban élőkkel és kontaktszemélyeikkel együtt – tíznapos karantént rendeltek el.

A regisztrált fertőzések száma 58 százalékkal csökkent egy hét alatt, de a járvány terjedésének ütemét is számítva 70 százalékkal csökkenhetett ez a mutató – derül ki abból a tanulmányból, amelyet a héten a Science-ben közöltek a szlovák egészségügyi minisztérium, a London School of Hygiene and Tropical Medicine, a Nagyszombati Egyetem és a kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem epidemiológusai és orvoskutatói.

A kontaktok csökkentésére irányuló intézkedések három ütemben zajlottak az ezt megelőző időszakban:

október elsején megtiltották az 50 főnél nagyobb gyülekezéseket és a lagzik megtartását;

október 15-én 6 főre csökkentették a gyülekezések maximum létszámát, megtiltották a belső térben folytatott szabadidős tevékenységeket, az éttermek csak elvitelre szolgálhatták ki a vásárlókat, a középiskolákat pedig bezárták;

majd október 24-én általános kijárási tilalmat vezettek be, amely alól csak az alapvető szükségletek (pl. bevásárlás, csak helyben végezhető munka) kielégítésére kaptak felmentést a lakosok, illetve friss negatív teszttel lehetett kiváltani a szabad mozgást.

Hogy ez utóbbi felmentés megvalósulhasson, a szlovák kormány tömeges tesztelési programot vezetett be, amely október 23-án egy próbakörrel indult a négy legfertőzöttebb járásban, ahol összesen közel 140 ezer tesztet végeztek három nap alatt. Az egész országra kiterjedő tömeges tesztelés október 31-én kezdődött: a 79 járásban 3 316 153 tesztet végeztek két napon belül, majd a november 7-én és 8-án lezajlott második fázisban újabb 1 820 710 teszt következett, de ezeket már csak abban a 45 járásban végezték el, ahol az előző körben 1000-ből 7 főnél nagyobb volt a fertőzöttség.

Összesen tehát közel 5,3 millió tesztet végeztek október 23 és november 8 között, így a tesztelésre jogosult állampolgárok (a 10–65 év közöttiek és az idősebb munkavállalók) 85 százalékát sikerült szűrni. A pozitív tesztek aránya a három körben 3,91, 1,01 és 0,62 százalék volt, összesen 50 466 résztvevő fertőzöttségét állapították meg. Akik úgy döntöttek, hogy nem vesznek részt a tömeges tesztelésen, azoknak 10 napra kellett karanténba vonulniuk, míg a pozitív tesztet végzett állampolgárok a velük egy háztartásban élőkkel és a két napon belüli kontaktszemélyekkel együtt kellett vállalni a 10 napos karantént.

A korlátozások a tömeges teszteléssel együtt hatnak igazán

A tesztelést az SD-Biosensor Standard Q antigén gyorsteszttel folytatták le, amelynek pontosságát a gyorsteszt vizsgálatai alapján és más országok adataival összevetve 99,85 százalékban állapították meg a kutatók (95 százalékos bizonyossággal), így a hamis pozitív tesztek arányát statisztikai hibahatáron belülinek ítélték.

Ennek megfelelően a próbakörben részt vett négy járásban (Turdossin, Námesztó, Alsókubin, Bártfa) két hét alatt 82 százalékkal csökkent a megfigyelt fertőzöttség, míg a tömeges tesztelésben érintett 45 járásban egy hét alatt 58 százalékkal csökkentek a fertőzések. Tesztelési körönként 56 százalékos csökkenést figyeltek meg a fertőzésekben, ami alapján arra következtetnek, hogy a két körben tesztelt 41 járásban valószínűleg 81 százalékos csökkenés történt két hét alatt, a mindhárom körben érintett 4 járásban pedig három hét alatt 91 százalékkal csökkenhetett a fertőzési arány.

A szlovákiai tömeges tesztelés hatásának egyes forgatókönyvei, és a tesztelést nélkülöző korlátozások szimulált hatása, matematikai modellek alapján Forrás: Pavelka et al. 2021

A kutatók megjegyzik, hogy azt ugyan nem tudták felmérni, hogy az ugyanebben az időszakban bevezetett járványügyi intézkedések hatása milyen mértékben függött össze a tömeges teszteléssel, de az együttes hatás így is jelentős: míg a Nagy-Britanniában novemberben bevezetett, egy hónapig tartó kijárási tilalom 30 százalékkal csökkentette a fertőzéseket, a szlovákiai korlátozások a tömeges teszteléssel együtt 70 százalékos csökkenést mutattak, ha figyelembe vesszük, hogy a tesztelés előtt naponta 4,4 százalékos ütemben nőtt a fertőzések száma.

„Az országos szintű korlátozások, a tömeges tesztelés, valamint a pozitív teszteredményt kapott egyénekre és kontaktszemélyeikre kivetett karanténok együttes hatására gyorsan csökkent a fertőző lakosok előfordulása Szlovákiában. Miközben lehetetlen tisztázni, milyen arányban járultak ehhez hozzá az intézkedések és a tömeges tesztelés, az utóbbinak valószínűleg jelentős hatása volt a járvány lassításában Szlovákiában, és értékes eszköz lehet a SARS-CoV-2 jövőbeni megfékezésében más országokban is” – foglalták össze a kutatók.

Hamarosan saját magukat tesztelhetik a szlovákok

Szlovákiában az aktív fertőzöttek száma a november 12-i 57 ezres csúcs után egészen 31 ezer alá csökkent december 9-ig, ugyanebben az időszakban Magyarországon 94 ezerről 177 ezerre nőtt ez a szám. Január 18. és 26. között ismét általános tesztelést rendelt el a szlovák kormány, és a több mint 2,5 millió elvégzett tesztnek (az azt követő karanténintézkedésekkel együtt) látszólag ismét megmutatkozott a hatása az aktív esetek görbéjén: míg 26-án valamivel 37 ezer fölött volt az aktív fertőzöttek száma, február 10-re 12 ezer alá csökkent. Azóta viszont kilőtt ez a mutató: március 25-én már a 90 ezret közelítette az aktív esetek száma.

A tesztelési stratégiáról azonban nem mondott le a kormány: március elején bejelentették, hogy 35 millió nazális antigéntesztet rendeltek, amelyeket öntesztelésre szánnak. Marek Krajčí egészségügyi miniszter elmondása szerint az Európai Bizottság által beszerzett tesztek már úton vannak az országba, a használatukról pedig tájékoztatják majd a lakosokat. A teszteket elsősorban az iskolákban és a háztartásokban tervezik alkalmazni.

A tömeges tesztelés járványkezelési hatékonyságáról 2020-ban megoszlottak a vélemények, pedig már tavaly is voltak példák arra, hogy akár a szigorú korlátozások is kiválthatók az egyes országokban napok vagy hetek alatt elvégezhető átfogó teszteléssel, a megfelelő kontaktkutatással, valamint a pozitívan tesztelők és kontaktjaik karanténolásával. A Qubit 2020-ban épp azt a Török Ákost választotta meg az év emberének, aki társaival együtt egy könnyen kivitelezhető tömeges tesztelési módszert dolgozott ki a koronavírus-járvány megfékezése érdekében – Magyarországon azonban egyelőre nem végeztek átfogó, országos szintű tömeges tesztelést.

