Kötelező iskolai klímaoktatást sürget az UNESCO

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Jöhetnek a kötelező klímaórák az iskolákba, ha elfogadják az UNESCO-nak azt a javaslatát, amely 2025-től kötelezővé tenné a klímaváltozásról szóló oktatást. Lorenzo Fioramonti egykori olasz oktatási miniszter szerint már ez a határidő is túl nagylelkű, és még ennél is jobban kellene sietni az oktatási reformmal, ha az országok tartani akarják az ENSZ 2050-re kitűzött zéró emissziós tervét.

Nem véletlen, hogy Fioramonti még ennél is jobban sürgetné a klímaórákat: 2020-ban az ő kezdeményezésére tették kötelezővé a klímaügyi oktatást Olaszországban, igaz, a világjárvány erősen megnehezítette az új tanegység bevezetését.

A tavalyi olasz kezdeményezés után Új-Zéland is kötelezővé tette a tantárgy oktatását, Argentínában és Mexikóban már előkészítették a klímaoktatást, Nagy-Britanniában pedig 2023-tól lenne a klímaóra a tanterv része, ha elfogadják az egykori oktatási miniszter, Jim Knight által kedden benyújtott törvénytervezetet. Knight szerint logikus, hogy az emisszió csökkentését az iskolákban kezdjék meg, a tudatosabb fogyasztási szokásokkal ugyanis sokkal nagyobb változást lehet elérni, mint bármilyen más eszközzel.

Van rá igény

A Brookings Institution nevű amerikai think-tank egy friss elemzése szerint erre az oktatási reformra keresve sem lehetne jobb időpontot találni, mint a járvány utáni újraindulást. A kutatók szerint a járvány felszínre hozta a társadalmi egyenlőtlenségeket és rámutatott a társadalom és a gazdaság sebezhetőségére is, ahogy arra is, hogy a klímaváltozással egyre gyakoribbak lehetnek a hasonló események. A megoldást Knight-hoz hasonlóan először is az oktatás reformjában látják, majd alulról építkezve a gazdaság reformját vízionálják.

Egy 2020-ban megjelent tanulmány szerint ha a középiskolás diákok 16 százaléka részesülne hasonló oktatásban, 2050-re várhatóan 19 gigatonnányi karbonemissziót lehetne megspórolni. A kutatók szerint akkor, ha minden diák tanulhatna a klímaváltozásról, az sokkal jobban visszafogná a károsanyag-kibocsátást, mint a szélerőművek vagy a naperőművek széles körű használata.

Az UNESCO javaslatát a jelek szerint sokan támogatják: egy amerikai felmérés szerint a szülők 80 százaléka gondolja úgy, hogy a klímaváltozásról tanítani kellene az iskolákban (Nagy-Britanniában a szülők 77 százaléka támogatna egy ilyen kezdeményezést). Az európai diákok többsége, 57 százaléka gondolja úgy, hogy nem tanulnak eleget a témáról az iskolában, míg csupán négy százalékuk mondta azt, hogy kifejezetten tájékozottnak érzi magát a témában.

A kötelező klímaórák kérdését a tagországok a novemberi klímacsúcson vitatják meg Glasgow-ban.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: