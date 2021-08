Továbbra is terjed a delta variáns a beoltottak körében

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Your Local Epidemiologist közzétette a legújabb kutatásokat, amik azt vizsgálták, hogy milyen hatékonysággal védenek az mRNS vakcinák a koronavírus delta variánsa ellen. A munka nem könnyű, mivel külföldi, sokszor egymásnak ellentmondó adatok elemzésére épül: míg az Egyesült Királyságból érkező hírek szerint a vakcinák hatékonysága 88 százalék volt, Izraelben ez az arány kezdetben 64, később 39 százalékra csökkent.

Az egyesült királyságbeli Imperial College csütörtökön publikálta a folyamatban lévő tanulmányuk eredményeit a UK REACT–1 szakfolyóiratban. Az Imperial College szakértői minden hónapban elemzik a vakcinák hatékonyságát a különböző vírusvariánsokkal szemben. Ezek szerint június 24-e és július 12-e között 98233 önkéntest vizsgáltak; közülük 527-en fertőződtek meg a vírussal.

A vakcina hatékonyságát az önkéntesek oltottsága alapján mérték fel. Szimptomatikus fertőzés esetén a vakcina hatékonysága 59 százalék volt, míg a bármilyen értelemben pozitív (szimptomatikus és aszimptomatikus) fertőzés esetén 49 százalékos. Más szóval: a beoltottak körében 59 százalékkal alacsonyabb annak az esélye, hogy szimptomatikus koronavírus-fertőzést kapjanak el, mint a beoltatlanok között.

Innen nézve az izraeli és az egyesült királyságbeli értékek lassan közelítenek egymáshoz. A delta variáns jelentősen csökkentheti az oltások tüneti megbetegedésekkel szembeni védekező képességét; nem csoda, hogy egyre az ilyen eset az Egyesült Államokban. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a vakcinák továbbra is hatékony védelmet nyújtanak a súlyos, illetve halálos kimenetelű megbetegedésekkel szemben – vagyis az oltóanyag még most, a csökkent hatékonysággal is életek millióit menti meg.

Ezen a héten három tanulmány is napvilágot látott (ez, ez és ez), amelyek azt mutatják, hogy a beoltottak éppúgy képesek lehetnek a koronavírus hordozására, mint a beoltatlanok – vagyis annak ellenére is terjeszthetik a vírust, hogy védőoltást kaptak. A friss bizonyítékok megerősítik a massachusetts-i járvány kitörését elemző tanulmányt, ami arra ösztönözte az amerikai CDC-t, hogy ismét a maszkviselés szükségessége mellett foglaljon állást.

Egy friss tanulmány szerint a beoltottak körében a vírus fertőzőképessége nem sokkal magasabb a beoltatlanokénál – legalábbis az első hat napban nem. A korábbi, a beoltottak fertőzőképességére vonatkozó feltételezést egy új szingapúri kutatás is megerősítette, de a jelek szerint a második oltás beadása utáni héten a beoltottak virális terhelése csökken. A fertőzőképesség a beoltottak körében 9, a beoltatlanok körében 16 nappal később szűnik meg. Mivel azonban még azok is fertőzhetnek, akik mindkét védőoltást megkapták, továbbra is a védőoltás, a maszkviselés és a távolságtartás együttese biztosíthatja a maximális védelmet.

