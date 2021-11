A műcsirke után jövőre jön a műtojás is

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Újabb tojáspótlék készül betörni az európai piacra: miközben a húspótlékok egyre népszerűbbek, és egyre nagyobb bevételt termelnek, a tojást a legtöbben méltatlanul hanyagolják. Pedig igény lenne rá: Tanja Bogumil, a Perfeggt nevű berlini cég társalapítója szerint még bőven van ott hely, a tojás továbbra is rendkívül népszerű, de a fenntartható forrásból származó, vegán tojás továbbra is ritkának számít.

A cég tojáspótlója lóbabból készül, a folyékony terméket rántottához vagy omletthez ajánlják. A növényi alapú tojáslé sütve megalkotói szerint textúrára, illatra és ízre is hasonlít a valódi tojáshoz. Bogumil szerint a tojástermelés kizsákmányolja a Földet, a lóbab viszont kiváló fenntartható fehérjeforrás, ráadásul Bogumil szerint a termék íze sem rossz, így reméli, hogy sokan váltanak rá majd a valódi tojásról is.

A képen a tojáspótlóból készült rántotta szerepel Fotó: Perfeggt

110 milliárd tojás évente

A német startupnak egyelőre 2,8 millió dollárt sikerült összeszednie, ebből 2022 első negyedévében dobják piacra a tojáspótlót Németországban, Svájcban és Ausztriában. Bár léteznek más alternatív tojások is, az európai piacon ezek közül kevés kapható, és Bogumil szerint bőven akad még hely mindenkinek. Csak Európában 110 milliárd tojás fogy évente, ha ennek csak egy töredékét fedeznék fenntartható, növényi alapú forrásból, bárki, aki ki tudja szolgálni a piacot, komoly bevételekre számíthat.

A tojás nem csak azért fontos a műhúsok világában, mert rengeteg fogy belőle, hanem azért is, mert a nagyipari tojástermelés számos etikai kérdést is felvet, és valószínűleg szép számmal akadhatnak olyan fogyasztók is, akik azért nem vásárolnak hétköznapi tojást, mert nem akarják támogatni például a csibék élve történő ledarálását.

Bármilyen meglepően hangzik, ez a gyakorlat nem számít ritkaságnak, bár igaz, hogy Németországban például jövőre már tilos lesz ilyen módon elpusztítani a tojástermelés szempontjából haszontalan kakasokat, 2024-től pedig a gazdaságoknak garantálniuk kell, hogy az embriókat úgy pusztítják el, hogy ne érezhessenek fájdalmat.

