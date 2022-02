Lila lesz a paradicsom, nem sárga, antociánnal teli és jó drága

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A Norfolk Plant Sciences nevű amerikai cég tavaly kérte annak a génmódosított paradicsomnak az engedélyezését, amelynek lila színét az antocián nevű antioxidáns pigmentek adják – többek között ezek adják például az áfonya, a padlizsán, a szeder vagy a kékszőlő színét is.

Az antociánt tartalmazó zöldségeket és gyümölcsöket a természetben nagyobb eséllyel találják meg az állatok, ami a magok jobb szétszórását biztosítja, ráadásul a pigmentek a kártevők és a napsugárzás káros hatásai ellen is védenek, antioxidáns tulajdonsága pedig az UV sugarak által létrehozott szabad gyökök elleni védekezést is segíti – ezért is nagyon egészségesek a pirosas-kékes héjú és húsú gyümölcsök és zöldségek.

A Norfolk vetőmagokat értékesítene kertészeknek, míg friss paradicsomot és paradicsomból készült termékeket szállítana az üzleteknek, ha megkapja az engedélyt, amire az amerikai mezőgazdasági minisztériummal folytatott egyeztetések alapján optimistán tekintenek a cég munkatársai.

A lila paradicsomot az angliai Norwichban található John Innes Kutatóközpont botanikusa és biotechnológiai kutatója alkotta meg a kétezres évek közepén, és kutatócsoportjával együtt 2008-ban egy állatkísérletben bizonyította annak jótékony hatását: azok az egerek, amelyek étrendjét a lila paradicsomporral egészítették ki, közel 30 százalékkal tovább éltek, mint azok, amelyeket a szokásos étrenddel vagy hagyományos paradicsomból készült porral kiegészített étrenddel látták el. Eric Ward, a Norfolk munkatársa a termék keddi bemutatóján azért megjegyezte, hogy az állatkísérletek eredményei persze nem feltétlenül érvényesek az emberekre.

Bár lila héjú paradicsomfajták már eddig is léteztek, az új génmódosított paradicsomnak a húsa is lila, és a hagyományos fajtáknál közel tízszer több antociánt tartalmaznak. A kutatók a lúdfű (Arabidopsis) és az oroszlánszáj (Antirrhinum) növények három génjét adták hozzá a paradicsomhoz, hogy fokozzák a paradicsom meglévő antocián-előállító aktivitását. A megnőtt antociánszint a kutatók szerint megduplázza a paradicsom tartósságát is, ami környezetbarátabbá is teszi a rokonainál, mivel csökkenteni lehet az élelmiszerhulladék mennyiségét.

Ha másért nem, a génmódosított növények engedélyeztetésének elég magas költségei miatt várhatóan a lila paradicsom ára is magasabb lesz a többi paradicsomfajtához képest, de ez a későbbi terjedés mértékétől függően csökkenhet a jövőben.

