A Föld Bajnoka címmel tüntette ki Sir David Attenborough-t az ENSZ

A Föld Bajnoka címet adományozta Sir David Attenborough-nak az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP). Ezzel szeretnék elismerni a 95 éves természettudós és dokumentumfilmes munkáját, aki fáradhatatlanul ontja magából az élővilág és a bolygó védelméről szóló történeteket.

Milliókhoz jutott el Egy élet a bolygónkon (A Life on Our Planet) című személyes vallomása arról, hogyan szembesült ő maga az élővilág pusztulásával, és mit tehetnénk a Föld megmentéséért, vagy Our Planet (A mi bolygónk) című nyolcrészes ökosorozata a klímaváltozás végzetes ökológiai hatásairól. A mester munkásságát még Barack Obama korábbi amerikai elnök is megirigyelte, nemrég ugyanis ő is beállt természetfilmes narrátornak.

Attenborough elmondta, a környezetünkben található sikertörténetek reményt adhatnak arra, hogy a változás nem lehetetlen. „Ötven évvel ezelőtt a bálnák világszerte a kihalás szélén voltak. Aztán az emberek összefogtak, és mára több bálna él a tengerben, mint amennyit valaha láttunk” – mondta, majd hozzátette, hogy ismerjük a problémákat, és tudjuk, hogyan lehet azokat megoldani, már csak az egységes fellépés hiányzik.

Inger Anderson, az UNEP ügyvezető igazgatója elmondta, az élővilág bemutatása iránti szenvedélye miatt választották Sir David Attenborough-t a címre. Ha esélyünk lesz elkerülni a klimatikus katasztrófát, a biológiai sokféleség végét, és képesek leszünk rendbe tenni a környezetszennyezés miatt kibillent ökoszisztémákat, azt mind annak köszönhetjük, mert milliók szerettek bele a bolygóba, amelyet filmen, írásaiban és hangjában megőrzött – mondta Anderson.

Sir David az 1950-es években kezdett el természetfilmeket forgatni, de neki köszönhetjük a Monty Pythont és az első színesben közvetített snookermeccset is. Az utóbbi években a minket körülvevő élővilág bemutatásán túl egyre hangosabban szólal fel a klímaváltozás és az ember környezetpusztító tevékenysége ellen.

