A vega gyerekek ugyanolyan jól tápláltak, mint húsevő társaik

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A kanadai kormány 2019-ben frissített táplálkozási iránymutatása szerint az ország lakóinak több figyelmet kellene fordítaniuk a zöldségek és hüvelyesek fogyasztására, a húst – legalábbis egy részét – pedig illene tofura cserélniük. Ez amellett, hogy szép és fenntartható gondolatnak tűnik, nem is akkora csoda, hiszen Kanada a világ legnagyobb lencsenagyhatalma és -exportőre.

A felnőttek maguk döntik el, hogy mit esznek, így szívük joga, hogy hallgatnak-e az állami lencsezabálási javaslatra, de mi a helyzet a gyerekekkel? Erre a kérdésre kereste a választ az a frissen megjelent tanulmány, amelyben 9000, 6 hónap és 8 év közötti gyerek laboratóriumi adatait, növekedését és testtömeg-indexét vizsgálták.

Jonathon Maguire, a tanulmány vezető szerzője szerint nem figyelhető meg lényegi különbség a vegetariánus és a nem-vegetariánus gyerekek adatai között. A kutatók előfeltevése az volt, hogy a vegetariánus gyerekek lassabban növekednek, és kevesebb vas és D-vitamin található a szervezetükben.

Az adatok rendben voltak

Ez nem így történt, sőt, még a koleszterinszintjük is hasonlóan alakult, mint mindenevő társaiknak, ezért Maguire szerint kijelenthető, hogy a vegetariánus étrend a legtöbb gyermek számára is megfelelő, persze kellő körültekintés mellett: a kutatásból az is kiderült, hogy a vega gyerekek 6 százaléka számított soványnak, miközben a húsevőknél ez az arány csak 3 százalék volt.

A kutatás legnagyobb hiányossága az, hogy nem vizsgálták, hogy melyik vega gyerek milyen étrendet követ, és nem vizsgálták azt sem, hogy a vegán étrend milyen hatással van a gyermekkori fejlődésre, ezért a kutatók további vizsgálatokat javasolnak a témában.

Korábbi kutatások szerint a vegetariánusok ritkábban kapnak szívrohamot, mint a húsevők, viszont hajlamosabbak a sztrókra, mások szerint pedig a csonttörésekre is hajlamossabbak, mint a mindenevők. A mostani kutatás alapján úgy tűnik, hogy legalábbis a gyermekkori fejlődést nem befolyásolja kártékonyan a vegetariánus életmód, ami már csak azért is jó hír, mert az ENSZ állásfoglalása szerint mostantól nem elég csak a károsanyag-kibocsátásra törekedni a klímacélok betartásához, hanem az étrenden is változtatni kell, Sir David Attenborough pedig még ennél is tovább ment: szerinte a vegetariánusok menthetik meg a Földet.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: