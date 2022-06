Teljes sötétségben sikerült növekedésre bírni a paradicsomot és a zöldborsót

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A Kaliforniai Egyetem (Riverside) és a Delaware-i Egyetem tudósainak sikerült az eddig elképzelhetetlen: növényeket sikerült rábírniuk arra, hogy teljes sötétségben is növekedjenek – írta a hétvégén a Futurism.

A Nature Food folyóiratban közzétett tanulmány szerint a kutatók egy kétlépcsős elektrokatalitikus folyamatot hoztak létre, amelynek során szén-dioxidból, elektromosságból és vízből acetátot állítanak elő, ezt fogyasztják el és ennek segítségével tudnak a sötétben is növekedni a növények. A tudósok szerint az elektrokatalízishez szükséges elektromosság előállítása pedig napelemekkel is megoldható, ez a hibrid, szerves és szervetlen anyagokat ötvöző modell pedig sokkal hatékonyabbá teszi a napfény tápanyaggá alakítását, mint a fotoszintézis természetes folyamata.

A tudósok emlékeztettek arra, hogy a fotoszintézis során a növény a napfény energiájának mindössze egy százalékát képes hasznosítani a tápanyag-előállítás során.

Robert Jinkerson, a tanulmány vezető szerzője és a Kaliforniai Egyetem ipari biotechnológiai központjának munkatársa a kutatásról szóló közleményben úgy nyilatkozott, hogy egy olyan élelmiszer-előállítási módszert igyekeztek azonosítani, amelyik meghaladja a biológiai fotoszintézis jelentette korlátokat.

A kutatók számos organizmussal kísérleteztek, beleértve a zöld algát, az élesztőgombát és gombanövekedésre alkalmas micéliumokat. Arra jutottak, hogy ezzel a technológiával az alga termesztése közel négyszer hatékonyabb, mint természetes fotoszintézissel, az élesztőgombák esetén ez az arány pedig 18-szoros a hagyományos, kukoricából kivont cukrot használó módszerhez képest.

Forrás: Nature Food/Hann, E.C., Overa, S., Harland-Dunaway, M. et al.

Kipróbálták azt is, hogy paradicsomot, dohányt, rizst, repcét, zöldborsót vagy homoki babot (tehénborsót) lehet-e az acetát segítségével sötétben termeszteni, bár az, hogy az egyes növények csírái képesek voltak növekedésre ,még nem bizonyítja, hogy termést is hoznak. Az egyetem közleménye szerint a kutatók most azon dolgoznak, hogy olyan módszert kísérletezzenek ki, amellyel például ezeknek a gabonaféléknek a termését lehetne fokozni.

A mezőgazdaság felszabadítása a nap mindenhatósága alól, vagyis a mesterséges fotoszintézis új utat nyithat a klímaváltozás nehézségeinek kezelésében. Az aszályok, az áradások és a termőföldek iránti egyre növekvő igény kevésbé jelentene fenyegetést a globális élelmiszerbiztonságra, ha a gabonaféléket kontrollált, kisebb energiaigényű környezetben is lehetne termeszteni - például városokban, mezőgazdasági tevékenységre eddig alkalmatlannak ítélt területeken, sőt, akár a Marson is.

