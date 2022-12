A szabad iskolaválasztás a magyar közoktatás rákfenéje

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

A közoktatás válságáról szóló Qubit Live #6 eseményünkön oktatáskutató szakemberekkel jártuk körbe, hogy mi is a valódi probléma Magyarországon az iskolarendszerrel. A napokban a Live-on elhangzott előadásokat és kérdéseket osztjuk meg veletek, Lannert Judit, Horn Dániel, Kertesi Gábor és Váradi Balázs előadása már elérhető, most a záró kerekasztal-beszélgetést is publikáljuk.

A magyar iskolarendszert átjárja a szelekció: a mi iskolarendszerünk az egyik legszelektívebb Európában, sőt az OECD országok között is. Ennek legfőbb oka épp az a decentralizáltság, amihez a társadalom jelenleg is foggal-körömmel ragaszkodik. Nem véletlen, hogy a mostani centralizációs törekvéseket is erős ellenállás fogadja, miközben számos intézmény, főleg a kisebb vidéki és falusi iskolák teljesen ellehetetlenülnek, szegregálódnak, és egyáltalán nem tudnak élni az korszerű innovációs lehetőségekkel. A kerekasztal-beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy a magyar közoktatás jelenlegi decentralizációs foka, élen a szabad iskolaválasztás gyakorlatával, teljesen fenntarthatatlan. De sajnos a kormányzati centralizációs törekvések is rossz irányba mutatnak. A tanári önállóság erőszakos felszámolása és a siralmasan alacsony bérek erősen kontraszelektálnak: elrettentik a pályaválasztókat, és menekülésre késztetik a pályakezdőket. Tovább öregedik a pedagógustársadalom, hiány alakul ki egy-egy szakon, miközben az oktatásnak meg kell küzdenie a szabad iskolaválasztásból sarjadzó sok évtizedes szegregációs gyakorlattal is.

A Qubit Live #6 kutatói a kerekasztal-beszélgetésen hangsúlyozták, hogy a magyar oktatási rendszer megreformálása sokkal összetettebb kérdés annál, mint hogy néhány bűvszóval le lehetne írni a változás helyes irányát. A tanárokkal való azonnali egyeztetést és az iskolarendszer racionalizálást azonban mind elengedhetetlennek tartják. A beszélgetést Kende Ágnes szociológus, a Qubit állandó szerzője vezette. Nézd meg itt:

Vagy hallgasd alább:

