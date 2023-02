Mintát még nem, de a mintákról készült fotót már küldött haza a Perseverance

facebook twitter tumblr linkedin

Fontos mérföldkövön van túl a Perseverance: január végén befejezte a mintagyűjtés egy újabb szakaszát, de a küldetés neheze még hátra van: a mintákat valahogy vissza is kell juttatni a Földre. Egy minta viszont nem minta, a hazajuttatásuk pedig az amerikai és az európai űrügynökségek (NASA, ESA) történetének eddigi legnagyobb vállalkozása, amibe számos hiba csúszhat, ezért a marsjáró pótmintákat is gyűjtött arra az esetre, ha később szükség lenne rájuk.

photo_camera Az előtérben látható az egyik elhelyezett minta Fotó: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

A mintákat az eszköz titánból készült, lezárt csövekben helyezte el, ezek egyik fele a Perseverance fedélzetén marad, míg útnak nem indítja őket a Föld felé, a másikat pedig a Mars felszínén hagyja, hogy egy későbbi misszió során be lehessen majd gyűjteni őket. Ez utóbbiakról a marsjáró fényképeket is készített, amelyeket haza is küldött a NASA-nak.

Ez még csak a kezdet

A most elhelyezett csövek közül nyolc talajmintákat tartalmaz, egy légköri mintát, és van egy kontrollcső is, ez olyan anyagokat tartalmaz, amelyek az esetleges szennyezőanyagok jelenlétét rögzítik. Ilyenek például a marsjáró által kibocsátott anyagok és a Földről származó szerves vagy szervetlen vegyületek.

photo_camera A minták felpántlikázva Fotó: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

A lefotózott minták maradnak, ahol vannak, a Perseverance pedig ezután megindul a leszállóegység felé, amelynek átadja a nála lévő csöveket. Az egység egy rakétával állítja majd a csöveket Mars körüli pályára, a minták végül egy keringőegység segítségéével jutnak el a Földre.

Ez a program David Parker, az európai űrügynökség emberi és robotikus tudományos programjának vezetője szerint az emberes Marsra szállás egyfajta technikai próbája is lehet, mivel egy több elemből álló, nagyon komplex vállalkozásról van szó. A mostani tervek szerint a mintákat tároló kapszulát 2031-ben indítanák Mars körüli pályára.

