Naperőmű épülhet Szabadegyházán

A Székesfehérvár közelében lévő Szabadegyházán mintegy 3000 háztartást kiszolgálni képes naperőmű létesülhet, amit az ASTRASUN Solar Zrt. leányvállalata építhet meg konzorciumi partnereivel, írja a vállalat a szerkesztőségünknek eljuttatott sajtóközleményében.

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. március 7-én hagyta jóvá a cégcsoport által beadott csatlakozási kérelmet, a kivitelezés megkezdéséhez így már csak a Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító (MAVIR) hozzájárulására várnak. A termelés 2025 januárjában indulhat el, tovább bővítve a cég jelenleg 37 napelemet számláló energiatermelő hálózatát.

A beruházás közel 4 milliárd forintból valósulhat meg, a vállalat jelenlegi 19 megawattos napenergia kapacitását közel 12 megawattal növeli majd a termelés beindítása. Évente 16 ezer megawattóra villamosenergiát termelhetnek majd az új naperőművel, ami hozzáadódik a magyarországi napelemes kapacitáshoz.

A megújuló energiapiac (főleg a lakossági ágazat szabályozása) az utóbbi hónapokban elég kiszámíthatatlannak tűnt, míg az elmúlt években állami támogatások és pályázatok segítették a lakossági és vállalati szereplőket a napelemes rendszerek építésében, addig októberben egy tollvonással kaszálta el a kormány az addig jövedelmező üzletet.

Pedig megújuló energiákra szükség van és szükség is lesz ahhoz, hogy a kitűzött klímacélokat globálisan és lokálisan is képesek legyünk teljesíteni. Ráadásul az EU-s pénzek folyósításának is egyik feltétele a magyarországi engedélyezési és létesítési szabályozás rendezése.

