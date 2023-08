Újabb kutatás bizonyítja, hogy a sófogyasztás mérséklése jelentősen hozzájárul a szív egészségéhez

facebook twitter tumblr linkedin

A ritkább sózás akár ötödével is csökkentheti a szív- és érrendszeri megbetegedések előfordulásának kockázatát egy friss kutatás eredményei szerint. A több mint 10 éves, félmillió ember adatait feldolgozó tanulmánytanulsága, hogy az életmódváltás szerepe is jelentős.

Több korábbi kutatás is alátámasztotta már, hogy a túl sok só káros a szervezetnek: a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatának emelésén túl fokozhatja a stresszt is. Ennek megfelelően az Egészségügyi Világszervezet (WHO) napi 5 grammra csökkentette ajánlását 2021-ben, ami láthatóan alig érdekli a nagy élelmiszeripari gyártókat.

Egy, a hétvégén az Európai Kardiológiai Társaság (ESC) Kongresszusán bemutatott friss tanulmány szerint viszont a mérsékelt sófogyasztás vagy a szokások érdemi változtatása nagyban hozzájárulhat a szív- és érrendszer egészségének megőrzéséhez. A kutatás eredményeiről a Guardian számolt be a vezető szerző, Yoon Jung Park előadása alapján. Park a konferencián elmondta, hogy több mint 500 ezer felnőtt egészségügyi adatait használták fel a vizsgálatban, amiket a UK Biobank adatbázisából kölcsönöztek.

Olyan 40 és 70 év közöttieket vontak be a vizsgálatba, akiknek nem volt semmilyen szív- és érrendszeri megbetegedése, az adataik pedig 2006 és 2010 között kerültek a rendszerbe. 11 éven át követték a sófogyasztási szokásaikat és azok, aki csak ritkán vagy egyáltalán nem sózták az ételeiket akár 18 százalékkal ritkábban diagnosztizáltak pitvarfibrillációt, ami sokszor megelőzi a sztrók kialakulását is.

De nem csak ők voltak védettebbek a betegségekkel szemben. Azok akik a mindig helyett az általában lehetőséget jelölték meg a kérdőívben ugyancsak 12 százalékkal kevesebb esetben tapasztalták meg a negatív hatásokat.

A kutatás fontos eredménye továbbá, hogy rámutatott az életmódváltás jelentőségére is. Azok, akik elkezdik mérsékelni a sófogyasztásukat, szintén 12 százalék körüli kockázatcsökkenéssel számolhatnak azokhoz képest, mintha továbbra is mindig sóznák az ételeiket.

