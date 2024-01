Ha pár száz méterrel változtatnának a repülési magasságon, el lehetne kerülni a felmelegedést hajtó kondenzcsíkokat

A légi közlekedés felel a globális felmelegedést hajtó kibocsátások 4-5 százalékáért, miközben évről évre többen repülnek – a megtett repülőutak száma 2020-ra megfeleződött az előző évhez képest, de a számok lassan kezdik utolérni a covid előtti állapotot. A repülőgépek kibocsátásainak kisebb részét teszi ki a szén-dioxid, kétharmaduk vízgőz és nitrogén-oxidok formájában telíti a légkört, aminek a leglátványosabb jelei a kondenzcsíkok.

A holland Delfti Műszaki Egyetem kutatói most egy olyan megoldást vetettek fel, amely szerint ha csak néhány száz méterrel módosítanák a repülési magasságokat, el lehetne kerülni a kondenzcsíkok kialakulását, és így a belőlük származó káros éghajlati hatásokat is.

A kutatók modellezték, hogy miként kellene megváltozniuk a repülési útvonalaknak ahhoz, hogy ezt elkerüljék. Ehhez közel hatmillió repülés adatait használták fel, amit a meteorológiai léggömbök globális hálózatából származó, a hőmérsékletre és páratartalomra vonatkozó mérésekkel vegyítettek. Mint kiderült, a repülőgépek a repülések közel felénél 600 méteres vagy annál kisebb magasságváltoztatással el tudták volna kerülni azokat a területeket, ahol kondenzcsíkot képző körülményekkel találkoztak.

Bár ezt a megoldást már korábban is felvetették, a holland kutatók egy eddig tisztázatlan kérdést is vizsgáltak: hogy mennyivel több üzemanyagra lenne szükségük a repülőgépeknek a magasságváltoztatásokhoz. Mint megállapították, nem túl sokra, vagyis a magasság variálása még mindig jóval hasznosabb lenne a klímaváltozás szempontjából, mint a kevesebb üzemanyagot igénylő, de kondenzcsíkokat képző utak.

A New Scientist szerint egyes légitársaságok már most is élnek a lehetőséggel. Az American Airlines például 70 tesztrepülést hajtott végre 2023-ban a kondenzcsík-előrejelzések figyelembe vételével, és a légitársaság jelentése szerint így feleannyi kondenzcsíkot produkáltak.

A SATAVIA nevű brit startup időjárási modelljei szintén figyelembe veszik ezeket a körülményeket, és az Etihad Airways már le is szerződött a céggel. A startup szerint több mint 100 tesztrepülésen vannak túl, és az eddigi eredmények szerint a kondenzcsíkok elkerülése tízszer nagyobb éghajlati előnnyel jár, mint amekkora kárt okoz a megnövekedett üzemanyag-szükségletből származó többletkibocsátás.

