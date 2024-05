A következő évtizedben a biciklik, az autók és rollerek már előre lebeszélik egymással, hogy ne legyen baleset

Az elektromos meghajtás térhódítása földön, vízen és levegőben is folytatódik - mondta Tárnok Gábor, a GPS Tuner nevű kerékpár-navigációs szoftvercég alapítója és ügyvezető igazgatója arra a kérdésre, hogyan nézhet ki a városi közlekedés 5-10 év múlva. „Már nem csak autókat és bicikliket láthatunk az utakon, hanem egyre újabb járműtípusokat: áruszállításra használható kerékpárokat, kis négykerekű szállító járműveket, amelyek a bringautakra is rámehetnek, és ez a szegmens a jövőben majd tovább erősödik.”

A kérdés azon az április 30-i sajtótájékoztatón hangzott el, amelyen Karakas Ádám, a Boston Consulting Group iparági szakértője mutatta be a jövő közlekedési trendjeit, majd Virág László, a Commsignia technológiai igazgatója, Hegedűs Márton, a Microsec igazgatósági tagja és Tárnok beszélgettek a magyar szoftvercégek elektromos közlekedési forradalomban játszott szerepéről Tóth Balázs kommunikációs szakértővel.

photo_camera (balról jobbra) Tóth Balázs, a Commsignia munkatársa, kommunikációs szakértő, Tárnok Gábor a GPS Tuner alapítója és ügyvezető igazgatója, Virág László, a Commsignia technológiai igazgatója és Hegedűs Márton, a Microsec igazgatósági tagja. Forrás: Commsignia

Megosztott és mikromobilitási forradalom

Jelenleg egyfajta megosztott és mikromobilitási forradalomnak lehetünk tanúi elektromos rollerekkel, kerékpárokkal, bérelhető flottákkal, közbiciklikkel, robotaxikkal, futár robotokkal, segwayekkel és egyéb, néha már-már meghatározhatatlan hibrid, elektromos, két-, három- vagy négykerekű mozgó objektumokkal. A BCG elemzése szerint a mikromobilitási eszközök és a járműmegosztó szolgáltatások térnyerése globálisan 6 százalékkal csökkentheti az autóforgalom károsanyag-kibocsátását 2023 és 2035 között, és 2035-re a megosztott mobilitás teszi majd ki a városi utazások 14 százalékát.

Karakas előadásában kifejtette, hogy miközben ma még évente több mint 1,3 millió ember hal meg közlekedési balesetekben, és a városlakók globálisan átlagosan évi 130 órát ülnek a dugókban – a megosztott, autonóm, elektromos járművek hozzájárulnak a közlekedésbiztonság javításához, a környezetszennyezési és parkolási problémák leküzdéséhez.

Kérdés persze, hogy hol mennyire nyitottak a városlakók az újfajta közlekedési élményekre. A BCG elemzése alapján az Észak-Európában megkérdezettek 11 százaléka mondta azt, hogy megfontolja saját autója eladását, míg ez a szám Közép-Európában 13, Dél-Európában pedig 20 százalék. Azt is megmérték, hogy Európában a közlekedők 40-50 százaléka szeretné gyakrabban használni az új mobilitási eszközöket, de Karakas szerint Kelet-Közép-Európában kisebb a nyitottság az új mobilitás felé.

A roller és a bringa se maradjon szoftver nélkül

A közlekedési változásoknak fontos szereplői azok a szoftvercégek, amelyek az utakon közlekedő autók, elektromos bringák, rollerek és megosztott járműparkok agyát fejlesztik, vagyis például navigációs és biztonsági rendszereket terveznek és programoznak, mind a járművek, mind az infrastrukturális eszközök, például útjelző táblák vagy közlekedési lámpák számára.

Az autóipari szegmens a szoftverek fejlesztése terén is élen jár, ez azonban húzza magával a mikromobilitást. Ez persze nem csoda, hiszen a kerékpárok és rollerek esetén a gyártás évtizedeken keresztül kimerült az alkatrészek és a vázak összeillesztésében, az elektromos hajtás megjelenésével, a beépített akkumulátorokkal és a fedélzeti számítógépekkel nyílt lehetőség arra, hogy szoftveres szolgáltatásokban lehessen gondolkodni.

Ahogy a Commsignia közleményében hangsúlyozta, a mikromobilitás gyártói és beszállítói hálózatának komplexitása mára az autóiparéval vetekszik, és ezen belül is előtérbe kerültek a digitális rendszerek, szoftverek által hozzáadott funkciók. „A megnövekedett és egyre változatosabb járműforgalom kezelésében meghatározó szerepe van a szoftveriparnak, legyen szó akár az elektromos kerékpárok akkumulátorának optimalizálásáról, a közlekedés biztonságának javításáról, vagy az összetett közlekedési rendszerek kiberbiztonságáról” – fogalmaztak.

photo_camera Forrás: Commsignia

Magyar cégek a változások élén

Magyarországon három cég, a Commsignia, a GPS Tuner és a Microsec saját területükön piacvezetőként szállítanak innovatív technológiákra épülő megoldásokat kerékpárgyártóknak, városoknak és útkezelőknek, hogy a védtelenebb úthasználók, például a kerékpárosok is biztonságosan tudjanak közlekedni, és hasonló szolgáltatások segítsék őket elérni az úti céljukhoz, mint azokat, akik autóban ülnek.

A Commsignia olyan szoftvereket fejleszt, amelyek a járművek közötti közvetlen kommunikációt segítik, és amelyekkel a közlekedők el tudják kerülni a veszélyes helyzeteket. Szoftverük például valós időben képes jelezni az elektromos rolleresnek vagy biciklisnek, ha mondjuk úgy tart az irányába egy nagyobb objektum, például egy autó, hogy az még nincs a látóterében.

Virág szerint az ideális az lenne, ha a közlekedés résztvevői, legyenek autósok, kerékpárosok vagy gyalogosok, együtt tudnának működni egy olyan járműkommunikációs rendszerben, ahol a környezettel is aktív kommunikáció folyik, tehát a közlekedési táblákat, lámpákat is be tudják vonni a közlekedők társasjátékába. Az biztos, hogy legalább 5-10 év, ha nem több, mire ez az utópisztikus cél kézzelfogható közelségbe kerül.

Ne lehessen lámpát téveszteni

A GPS Tuner több mint húsz éve foglalkozik szoftverfejlesztéssel, és alapvetően olyan applikációkat fejlesztenek, amelyek segítenek biztonságos útvonalakat tervezni, jobban kihasználni a járművek adottságait, például elektromos hatótávolság számításával és kijelzésével, valamint segítenek akkumulátor-töltőhelyeket keresni. Tárnok szerint a szoftver és a bringa 15 éve még nagyon távol állt egymástól, a cégeket meg kellett barátkoztatni az ötlettel, hogy az appok kiegészítői lehetnek a bicikliknek, de mára már a legnagyobb cégekkel dolgoznak együtt az elektromos bringák piacán.

Hegedűs Márton a Microsecről elmondta, a cég fő tevékenysége eredetileg a digitális aláírások hitelesítése volt, amivel húsz éve foglalkoznak, innen kanyarodtak át az autók közötti kommunikáció hitelesítésére. Azon dolgoznak, hogy ne fordulhasson elő, hogy valaki a közlekedésben részt vevő járműveket hamis üzenetekkel próbálja megtéveszteni, és az se, hogy valaki, például egy bringás magát mentőnek kiadva a közlekedési lámpának olyan üzenetet küldhessen, hogy az végig zöldlámpával engedje át a kereszteződésekben. Hegedűs szerint ahhoz a vízióhoz, hogy 5-10 éven belül a járművek közvetlenül egymással is kommunikálhassanak, elengedhetetlen, hogy az átadott üzenetek pontosak és megbízhatók legyenek, ők ehhez végzik el a hitelesítést.

