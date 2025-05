Kipukkadt a farkaslufi: a Colossal is beismerte, hogy génmódosított szürke farkasokat hoztak létre

A texasi Colossal Biosciences április elején jelentette be, hogy feltámasztották a tízezer éve, a jégkorszak idején kihalt óriásfarkast (Aenocyon dirus), ami óriási szenzációt keltett: a Time magazin címlapon hozta a sztorit, George R. R. Martin, a Trónok harca írója fotózkodott az állatokkal, amelyek nélkül állítása szerint a regényfolyam sem születhetett volna meg (a könyvekben és a sorozatban rémfarkasnak hívták őket), a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) pedig elkezdte kongatni a vészharangot, amiért a Colossal ilyen egyszerűnek tüntette fel a kihalás visszafordítását, amivel nemcsak tudományos, hanem etikai problémák is akadnak.

photo_camera George R. R. Martin az egyik farkaskölyökkel Fotó: George R. R. Martin / Facebook

A bejelentést többen is kétkedve fogadták: Charles Brenner amerikai biokémikus az X-en azt írta, hogy a Colossal kutatói „nem támasztották fel az óriásfarkast, és ezt ők maguk is tudják”, az IUCN kutyafélékkel foglalkozó csoportja pedig kijelentette, hogy az óriásfarkas nem is óriásfarkas, hanem szürke farkas.

Anders Bergström, a Kelet-angliai Egyetem genetikusa szerint a cég által bejelentett húsz genetikai módosítás nem elég ahhoz, hogy egy, a szürke farkastól eltérő fajról lehessen beszélni, ráadásul ezek a változtatások eléggé önkényesnek is tűnnek: a fehér bundának például inkább marketingértéke van, mint hitelessége, a valódi óriásfarkasok ugyanis Angela Perri zooarcheológus szerint inkább vöröses színűek lehettek.

Módosított szürke farkas

A Colossal tudományos vezetője, Beth Shapiro egy frissen megjelent interjúban most a kétkedőknek adott igazat: „lehetetlen egy ugyanolyan fajt létrehozni, mint amilyen már egyszer kihalt, az általunk létrehozott állatok szürke farkasok, 20 genetikai módosítással. A kezdetektől fogva ezt állítottuk, csak informálisan hívtuk őket óriásfarkasnak”.

Richard Grenyer, az Oxfordi Egyetem genetikusa szerint a Colossal korábban nem ezt állította, maga Shapiro pedig korábban azzal védte meg az elnevezést, hogy ők a faj morfológiai koncepciójából indultak ki, amikor nevet adtak neki: „ha valami úgy néz ki, mint egy óriásfarkas, akkor óriásfarkasnak hívjuk” – mondta.

A céget amiatt is kritizálták, hogy a génszerkesztett farkasokkal azt üzeni, hogy a kihalás visszafordítható, Shapiro pedig ebben a kérdésben is visszakozott: szerinte az, hogy egyesek (mint például a veszélyeztetett fajok védelmét gyengítő Trump-adminisztráció) úgy értelmezik, hogy emiatt nem kell törődni a kihalással fenyegetett állatok sorsával, a Colossal forradalmi tudományos áttörésének tragikus félreértése.