Új covid-variáns terjed az Egyesült Királyságban

Az előző hónapban növekedett a Nimbus néven emlegetett NB.1.8.1 variáns okozta új koronavírus-fertőzések előfordulása az Egyesült Királyságban – írja az IFL Science brit sajtóértesülésekre hivatkozva.

Az Egyesült Királyság Egészségügyi Biztonsági Ügynöksége (UKHSA) által közzétett adatok azt mutatják, hogy 2025. május 12. és 25. között a laboratóriumban szekvenált tesztek 3,97 százalékát N.B.1.8.1-ként azonosították, míg az LP.8.1.1 és az XFG továbbra is a domináns törzsek voltak (mindkettő 19,87 százalék). Az adatok azonban a Nimbus törzs százalékos arányának meredek növekedését mutatják az elmúlt hónapban. Míg a Sars-COV-2 fertőzés miatt intenzív osztályra felvett betegek teljes száma továbbra is alacsony (0,04/100 000 eset), a betegséggel kórházba felvett betegek számában enyhe emelkedés tapasztalható (1,53/100 000 eset, szemben az előző heti 1,44/100 000 esettel).

A tünetek hasonlóak a korábbi törzsek tüneteihez: köhögés, orrdugulás, fejfájás, fáradtság, torokfájás és gyomor-bélrendszeri panaszok, elsősorban hányinger, hányás és hasmenés. Egyeseknél láz is jelentkezhet. Ezt a törzset egy olyan tünettel is összefüggésbe hozták, amelyet „borotvapenge-torok” néven tart számon a szakirodalom.

Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO friss jelentése szerint az N.B.1.8.1 „a többi jelenlegi variánshoz képest gyorsabban terjed”, és úgy tűnik, hogy egy potenciális fertőzőképességét tekintve veszélyesebb mutációról van szót. A variánst először 2025 januárjában észlelték, április végére ez volt a domináns Sars-COV-2 vírustörzs Hongkongban és Kínában, azóta pedig már az Egyesült Államokban is jelentették. A jó hír az, írja a lap, hogy a forgalomban lévő vakcinák továbbra is hatékony védelmet nyújtanak e variánssal szemben is.

