A karbonkreditek szinte semmit nem érnek a kibocsátás-csökkentésért folytatott küzdelemben

Egy új, a Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány szerint a karbonkreditek alig vagy egyáltalán nem teszik zöldebbé a vállalatokat, annak ellenére, hogy sok cég ezt helyezi a klímavédelmi stratégiájának középpontjába. A kutatók több mint 400 fenntarthatósági jelentést és kibocsátási adatot elemeztek 89 multinacionális vállalattól az olaj- és gázipar, az autóipar és a légitársaságok szektorából, amelyek 2022-ben együttesen a karbonkreditek körülbelül egynegyedét vásárolták fel.

A vizsgálat megállapította, hogy azok a cégek, amelyek krediteket vásároltak, 2018 és 2023 között nem csökkentették gyorsabban a kibocsátásaikat, mint azok, amelyek nem. Átlagosan a vállalatok tőkeberuházási költségvetésük mindössze 1 százalékát költik karbonkreditekre, ami arra utal, hogy ezek továbbra is csak kisebb, jelképes eszközt jelentenek a klímastratégiájukban.

A tanulmány arra is figyelmeztet, hogy a kreditek túlzott használata akár hátráltathatja is a kibocsátáscsökkentést, mivel az offsetekre fordított pénz elvonhatja a forrásokat a belső, közvetlen csökkentési projektektől. A kutatók példaként említik a Delta Air Lines és az easyJet légitársaságokat, amelyek felhagytak az offsetek vásárlásával, miután hatékonyabbnak találták a belső átstrukturálást. (Az offset egy olyan ellentételező intézkedés, amellyel egy vállalat a saját kibocsátásait semlegesíti, például úgy, hogy erdőtelepítési projektekből vásárol karbonkrediteket, miközben maga továbbra is termel kibocsátást.)

A kutatók szerint a karbonkreditek önkéntes vásárlása nem helyettesítheti a szigorúbb szabályozási intézkedéseket, például a kötelező szén-dioxid-árazást, amely rákényszerítené a cégeket a kibocsátásaik után történő fizetésre, és erősebb ösztönzője lenne a dekarbonizációnak. Az eredmények az úgynevezett greenwashing veszélyére is rávilágítanak, mivel a jelenlegi szabályok gyakran nem akadályozzák meg, hogy a vállalatok félrevezessék a fogyasztókat környezetvédelmi teljesítményükről.

