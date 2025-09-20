Trump Harvard ellen indított háborújának a magyar őstörténet megértését segítő kutatások is áldozatául eshetnek

David Reich, a világ egyik vezető genetikusa kollégáival az elmúlt években átformálta képünket az emberré válás folyamatáról, valamint az újkőkorszaki történelem alakulásáról. Ugyanakkor most félő, hogy a Harvard Egyetemen folytatott úttörő kutatásainak jövőjét veszélybe sodorják Donald Trump elnök forrásmegvonásai – írta meg csütörtökön a Harvard Gazette.

A Trump-kormányzat április közepén jelentette be, hogy mintegy 2,2 milliárd dollárnyi, a Harvard Egyetemnek megítélt szövetségi forrást fagyaszt be, miután az egyetem nem volt hajlandó korlátozni a kampuszán zajló palesztinpárti tüntetéseket, és végrehajtani a kormányzat által elvárt reformokat. Egy hónappal később további 450 millió dollárnyi pályázati pénzt vontak meg az egyetemtől, közel 2,7 milliárd dollárra (897 milliárd forint) növelve a forráskivonás mértékét.

David Reich, a Harvard Medical School genetikus professzora Fotó: Dwarkesh Patel podcast

Az archeogenetikai kutatások egyik vezető alakjaként Reich munkatársaival 114 tanulmányt közölt eddig az élettudományi kutatásokat pénzelő amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet (NIH) által biztosított pályázati forrásból, amit az elmúlt 13 évben háromszor hosszabbítottak meg. Ez tette lehetővé azt is, hogy a kutatók néhány hónapja a finnugor nyelveket, köztük a magyart is tömörítő uráli nyelvcsalád földrajzi eredetét beazonosítsák, amit nem az Urál hegység környékén, hanem a szibériai Jakutföld környékén kell keresni.

„Nem állunk katasztrofális összeomlás előtt – mondta Reich a kutatócsoportjának helyzetéről. – De középtávon nem fogjuk tudni fenntartani ezt a kutatási programot a finanszírozás folytatódása nélkül. Az NIH-pénzek nélkül, amik korábban a legnagyobb támogatási forrásaink voltak, nehéz akár csak középtávon is tervezni.” A 2026-ban kifutó NIH-pályázat olyan új módszerek és eszközök kifejlesztését finanszírozta Reich laborjának, amivel az ősi, sok esetben töredezett és szennyezett DNS jobban és könnyebben kiolvasható lehet.

Szeptember elején egy szövetségi bíró arra utasította a Trump-kormányzatot, hogy oldja fel az egyetemnek járó közel 2,7 milliárd dollárnyi forrást, de a kormányzat fellebbezni tervezett a döntés ellen. A legújabb, pénteki fejlemények szerint 11 millió dollárnyi, az amerikai Nemzeti Tudományos Alap (NSF) és 46 millió dollárnyi, az NIH által megítélt forrás érkezett be az egyetemhez.

A Harvard Yard park az egyetem kampuszán Fotó: JOSEPH PREZIOSO/AFP

Csak ebben az évben a finnugor-eredetkutatáson kívül két másik szenzációs eredményről is beszámoltunk már, amit Reich és kutatótársai értek el. Februárban felfedték, hogy 6500 évvel ezelőtt, egy kaukázusi vadászó-gyűjtögető népesség beszélhette azt a proto-indoeurópai nyelvet, amelyből kialakult az indoeurópai nyelvcsalád – ennek nyelveit ma a Föld népességének közel 40 százaléka beszéli anyanyelvi szinten. Márciusban pedig annak is megtalálták az első közvetlen bizonyítékát, hogy már a kőkorszaki európaiak is átszelték a Földközi-tengert, és átjártak Afrikába.

„Az ősi DNS-sel betekintést kaphatunk a múltba, és megérthetjük, hogy az akkori emberek miként álltak rokonságban egymással és a ma élőkkel – mondta Reich egy néhány napja tartott előadásában. – És olyan világokat tár fel, amiket korábban el sem tudtunk képzelni.”