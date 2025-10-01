Első születésnapját ünnepli Romulus és Remus, a két állítólagos óriásfarkas

A texasi Colossal Biosciences áprilisban jelentette be, hogy tízezer év után visszahozták az élők sorába az óriásfarkast, ami először végigsöpört a világsajtón, majd a kezdeti döbbenetet hitetlenkedés és felháborodás váltotta fel. A genetikusok nagy része úgy gondolta, hogy itt nem óriásfarkasról, hanem génmódosított szürke farkasról van szó (a helyzetet tovább bonyolítja, hogy az óriásfarkas nem is a Canis nemhez tartozik), a filozófusoknak és a Természetvédelmi Világszövetségnek pedig a feltámasztás etikai vonatkozásaival voltak problémáik. Végül a Colossal is beismerte, hogy csak informálisan emlegetik óriásfarkasként az óriásfarkast, és tényleg génmódosított szürke farkasokról van szó – ennek ellenére továbbra is ragaszkodnak az óriásfarkas megnevezéshez.

A farkasok persze erről mit sem tudnak: a két elsőként született hím, Romulus és Remus most töltötte be az első életévét. Matt James, a Colossal állatügyi igazgatója szerint Remus körülbelül 54 kilós, Remus nagyjából 52, teljesen kifejlett állapotukban valószínűleg elérik majd a 60-63 kilót. Az állatok a a számukra lekerített 2000 hektáros területen szocializálódnak, vadásznak a betévedő rágcsálókra, sőt, már egy nyulat is megfogtak. A hímeket a nyáron eresztették össze a nősténnyel, egyelőre úgy tűnik, hogy a kis falkát Remus vezeti.

Luxusfarkas

Az állatokat naponta egyszer etetik darált hússal, húsdarabokkal, illetve marhával, szarvassal vagy nyúllal, Romulus és Khaleesi általában megvárja, míg Remus nekilát az evésnek. A három farkas kényelméről tíztagú személyzet és egy állatorvosi stáb gondoskodik. A luxusnak itt még nincs vége: az állatok születésnapi tortáját egy San Franciscó-i, kifejezetten kutyakompatibilis hústortákat készítő luxuscukrászdából rendelték, és még egy dalt is kaptak ajándékba. A dalt Stan Bush jegyzi, majdnem olyan rettenetes, mint a klip, viszont eddig nem látott felvételek is szerepelnek benne a farkasokról:

A Colossal nem elégszik meg három farkassal: a jövőben a falkát nyolctagúra akarják bővíteni. Bár a cég továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy óriásfarkasokat (illetve rémfarkasokat, ahogyan a Trónok Harcában emlegetik őket), a gondozók pedig áradoznak róla, hogy csodálatos érzés tízezer év után látni, hogy viselkednek az állatok, azért csak kibújt a szög a zsákból: a Colossal a farkas vagy nem farkas-kérdéskörben most ott tart, hogy az állatok „annyira óriásfarkasok, amennyire csak lehet”. Nem az óriásfarkas az egyetlen, aminek a feltámasztását tervezi a cég: az eddigiek alapján valószínű a Colossal mamutja és dodója is csak annyira lesz dodó vagy mamut, amennyire csak lehet.