Lengyelországban elfogott orosz régészt állítana bíróság elé Ukrajna, ókori örökségi javak ellopásáért

Ukrajna annak az orosz régész szakembernek a kiadását kéri, akit tavaly év végén tartóztattak le Lengyelországban, írja az Art Newspaper. Alexander Butyagint, a szentpétervári Állami Ermitázs Múzeum Fekete-tengeri ókori régészetért felelős osztályának vezetőjét Ukrajna akarja bíróság elé állítani, mert a vád szerint még 2014-ben illegális ásatásokat végzett a Krím-félszigeten, amelyet Oroszország abban az évben jogellenesen annektált. Bugatyint akkor tartóztatták le, amikor átutazóban volt Hollandiából a Balkán felé, olasz vízummal. Letartóztatását most június 1-ig meg is hosszabbították.

Alexander Butyagin, a szentpétervári Állami Ermitázs Múzeum Fekete-tengeri ókori régészetért felelős osztályának vezetője Forrás: x.com/Beefeater_Fella

Oroszország többek között ókori leletekre is építi kampányát, amellyel egyes területek megszerzését igazolni próbálja – nemcsak a Krímben, hanem másutt, például Zaporizzsjában is. Ukrajna válaszul több orosz régészt, illetve Oroszország számára dolgozó ukránt, akik a megszállt területeken tevékenykednek, felvett a Háború és Szankciók elnevezésű webes nyilvántartásába, kulturális örökségi javak eltulajdonítása miatt. Januárban az orosz külügy nevezte a Butyagin elleni vádakat, és azt állította, hogy munkája „gazdagítja a Krím népeinek kulturális örökségét”.

Az oroszok többek között az ókori örökség „narratív átkeretezését” is végzik, ez történt például az UNESCO Világörökségi Listáján szereplő ókori városállam, Kherszonészosz esetében is. A Szevasztopol melletti ókori romvárosát „az ortodoxia szimbolikus bölcsőjévé” alakítanák, mondta a lapnak Elmira Ablaljimova-Chihoz, a Kijevben működő Krími Stratégiai Tanulmányok Intézetének (CISS) projektvezetője. „A kulturális örökség eszközzé válik a kortárs politikai igények legitimizálásához” – kommentál a CISS szakembere.

