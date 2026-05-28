Lehet-e tudata egy chatbotnak? A mai módszerekkel ezt még nem tudjuk megválaszolni

Lehet-e tudata a fejlett AI-modelleknek? Lehetnek-e szubjektív élményei az állatoknak, a magzatoknak vagy a laboratóriumban növesztett organoidoknak?

Legutóbb Richard Dawkins brit evolúcióbiológus kavart nagy vihart azzal, hogy az Anthropic chatbotjával folytatott beszélgetések után azt gyanította, hogy a Claude-nak öntudata lehet.

Hakwan Lau, a dél-koreai Alapkutatási Intézet Idegtudományi Képalkotó Kutatóközpontjának igazgatója és kollégái arra figyelmeztetnek a Neuron folyóiratban kedden közölt tanulmányukban, hogy a jelenlegi tudományos módszerek még nem képesek választ adni ezekre a kérdésekre.

A szakemberek szerint sok, az öntudat neurobiológiai kutatásában bevett kísérlet nem képes világos különbséget tenni a szubjektív élmények és az általános információfeldolgozás között. Az olyan módszerek, mint a vizuális maszkolás (egy inger észlelésének elfedése egy másikkal), a binokuláris rivalizáció (a két szem eltérő képének versengése) és az észlelési küszöb meghatározása (a még éppen észlelhető inger mérése) szerintük gyakran nemcsak a tudatos élményt befolyásolják, hanem az agy információfeldolgozását is.

„Az öntudatot magyarázó elméletek közül többet is sokféle kísérleti eredmény támaszt alá” – mondta Lau. De a kutató szerint ezek az eredmények valójában inkább az általános információfeldolgozási folyamatokat érhetik tetten, mintsem magát a tudatos élményt, ezért továbbra is nehéz megállapítani, hogy ezek az elméletek valóban képesek-e megmagyarázni az öntudat létét.

„Az öntudattal kapcsolatos kérdéseknek egyre nagyobb az etikai és társadalmi jelentősége” – mondta a kutató, aki szerint ha az öntudatról szóló tudományos állítások befolyásolják az állatvédelemmel, az AI-etikával, vagy a bioetikával összefüggő vitákat, akkor az ezeket megalapozó tudományos bizonyítékoknak különösen szilárdnak kell lenniük.

* * *

