Kínai céggel közösen épített humanoid robotot a Meta

A Meta a sanghaji székhelyű Fourier robotikai céggel közösen megépítette első humanoid robotjának prototípusát, és már a második változaton dolgozik – írja az Information a projektet ismerő forrásokra hivatkozva. Egyelőre sem a Meta, sem a Fourier nem tett hivatalos bejelentést, és nem közölt műszaki adatokat vagy képeket a termékről. A lap szerint a Meta nem tervezi a robotok értékesítését, vagyis egyelőre inkább kutatási platformról van szó, mintsem fogyasztói termékről.

A Max névre keresztelt prototípus nagyjából 48 kilogrammos, körülbelül 1,5 méter magas, és alig három hónap alatt készült el. A robotot az Nvidia Jetson Thor chipje hajtja, arckifejezéseket utánzó kijelzője és beépített hangszórói vannak, ötujjú kezei pedig apró tárgyak megfogására is alkalmasak. A prototípust augusztus végén egy belső robotikai rendezvényen mutatták be a Meta néhány munkatársának, míg a Max 2 fejlesztése szeptemberben kezdődött. Az új változat várhatóan áttervezett törzset, ügyesebb kezeket, projektort és több érzékelőt kap, hogy például lépcsőn is boldoguljon.

A Meta a humanoid robotokat Muse nevű AI-asszisztense fizikai kiterjesztésének tekinti, és hosszú távon háztartási feladatokban segítő gépeket szeretne fejleszteni. Ezt erősíti, hogy májusban felvásárolta az Assured Robot Intelligence nevű startupot, amely a robotoknak az emberi viselkedés megértésében segítő AI-modelleket fejleszt.

Így néz ki a Fourier egyik legújabb, GR–3 típusú humanoid társrobotja:

A kínai szál elsősorban azért kényes, mert Donald Trump amerikai elnök néhány nappal korábban, október 28-án írta alá azt a kiáltványt, amely szerint a külföldről behozott robotok és ipari gépek veszélyeztetik az Egyesült Államok nemzetbiztonságát. A kiáltvány egyelőre nem vezet be vámokat, hanem 180 napos tárgyalásokat ír elő a kereskedelmi partnerekkel – ezek kudarca esetén viszont vámok, kvóták vagy a hazai gyártás ösztönzése is jöhet. A dokumentum külön említi az autonóm, humanoid és négylábú robotokat, és kiberbiztonsági kockázatokra is figyelmeztet. Az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) már júliusban megtiltotta a kínai robotok új modelljeinek behozatalát, a meglévő humanoid és négylábú modellekét azonban továbbra is engedi.

A Meta kínai kapcsolatai ráadásul túlmutathatnak a prototípuson. Az Information szerint az amerikai cég robotikáért felelős alelnöke, Li-Chen Miller közel két hónapot töltött a Fourier sanghaji üzemében, a Meta pedig Sanghajban és Sencsenben is mérnököket keres beszállítói, prototípus-fejlesztési és gyártásbővítési feladatokra. A lépés abból a szempontból persze nem meglepő, hogy jelenleg Kína uralja a humanoid robotok piacát: 2026 első felében a világszerte leszállított ilyen robotok több mint 97 százaléka kínai gyártóktól származott.

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