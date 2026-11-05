Az Anthropic mesterséges intelligenciája nekilátott megfejteni a sejtek egyik legnagyobb rejtélyét

Az Anthropic kutatói a Claude AI-modell segítségével kimutatták, hogy nemcsak az állatok és a növények sejtjei, hanem baktériumok és vírusok is előállíthatják az úgynevezett vaultokat, írja a Science hírportálja. Ezeket a hordó alakú, belül nagyrészt üreges fehérjeszerkezeteket 1986-ban fedezték fel patkányok sejtjeiben, a nevüket pedig a katedrálisok boltíves mennyezetére emlékeztető alakjukról kapták. Egy emberi sejtben több ezer is lehet belőlük, a funkciójuk azonban máig ismeretlen: a kutatók tucatnyi elméletet állítottak fel, főként arról, hogy valamilyen szállítmányt juttatnak el a sejt egyik pontjáról a másikra, de egyiket sem sikerült igazolni. Egereken végzett kísérletek ráadásul arra utalnak, hogy a vaultok nem is nélkülözhetetlenek az élethez.

A Claude segítségével most egy 15 milliárd fehérjéből álló adatbázisban kerestek a vaultok fő építőeleméhez, az úgynevezett fő vaultfehérjéhez hasonló molekulákat, és 29 nagy baktériumcsoportban, négy archeacsoportban, valamint baktériumokat fertőző vírusokban, úgynevezett bakteriofágokban is találtak ilyeneket. A kutatók a jelöltek génjeit Escherichia coli baktériumokba juttatták, és közülük tizenöt termelt tisztítható fehérjét, amelyek közül hét a cég beszámolója szerint vaultszerű részecskékké állt össze. Egy fágból származó fehérje vaultjának háromdimenziós szerkezetét is meghatározták, ami az emberi vaultokat felépítő 78 helyett 96 fehérjemásolatból áll, alakja pedig az emberi vaultok citromra emlékeztető formájánál zömökebb, inkább tojásszerű – ez az első prokarióta eredetű vault térbeli szerkezete.

Az L05 vault krio-elektronmikroszkópos képe, jobbra felülnézetből Forrás: Anthropic

Más kutatók elismerően, de óvatosan fogadták az eredményt. A vaultokat felfedező Leonard Rome, aki egy hónapja tanácsadóként csatlakozott a projekthez, a Science-nek azt mondta, hogy a felfedezés nem fedi fel a vaultok funkcióját, de ettől függetlenül is nagyon izgalmas. Szerinte ugyanakkor nehéz megmondani, hogy mennyi az érdeme ebben a Claude-nak, és mennyi a cég hatalmas anyagi erőforrásainak.

Edward Marcotte, a Texasi Egyetem evolúciós biokémikusa szerint az adatbázisban végzett keresés eredménye nem meglepő, mert korábbi kutatások is utaltak már a baktériumok és fágok vaultfehérjéire, a valódi előrelépés inkább az, hogy kísérletileg is igazolták a részecskék kialakulását. Az Indianai Egyetem bioinformatikusa, Yuzhen Ye pedig úgy látja, hogy a munka legalább annyira, ha nem jobban épült hagyományos biológiai kísérletekre, mint mesterséges intelligenciára.

E. coli baktériumban előállított vaultok krio-elektronmikroszkópos felvétele: a részecskék egy csoportja (nagy kép), kiválasztott egyedi vaultok (lent), valamint kétdimenziós átlagolt képek, amelyeken a vaultok falának bordázata is kivehető (jobbra) Forrás: Anthropic

Az Anthropic maga is elismeri, hogy a Claude a folyamat során nem volt tévedhetetlen, időnként használhatatlan ötletekkel állt elő. Az eredményeket egyelőre csak előközlésként tették közzé, és független szakértők még nem lektorálták.

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