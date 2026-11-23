Közös, önkéntes korlátok bevezetését javasolja a mesterséges intelligenciát fejlesztő cégeknek Jakub Pachocki, az OpenAI vezető kutatója. A Perplexity and Intelligence (szépen, magyarul: Perplexitás és intelligencia) című, vasárnap közzétett írásában Pachocki azt tanácsolja, hogy a fejlesztők kötelezzék el magukat amellett, hogy egy megállapodás szerinti képességküszöböt addig nem lépnek át, amíg az AI viselkedésének megértésében és megfigyelésében el nem érnek egy konkrét mérföldkövet. A javaslatot Sam Altman vezérigazgató is támogatja, aki az X-en azt írta, ez a legfontosabb dolog, amit az OpenAI az utóbbi időben közzétett.

Pachocki egyúttal nyilvánosságra hozta a cég adatsorát a GPT-3.5 óta fejlesztett modellek teljesítményéről, azzal az indoklással, hogy a versenyhátrány kisebb baj, mint a közös biztonsági mércék hiánya.

Forrás: OpenAI

A javasolt mérce a perplexitás, amely azt mutatja meg, mennyire jól találja ki egy nyelvi modell a szöveg következő darabját. Minél alacsonyabb az értéke, annál jobban tömöríti a modell a szöveget, és Pachocki szerint ez a modell intelligenciájának az alapja. Az OpenAI adatai szerint ez a mutató (pontosabban a logaritmusa) a ChatGPT-t megjelenésekor hajtó GPT-3.5-nél nagyjából 0,99, majd a 2023 márciusában kiadott GPT-4-nél 0,91 volt. Pachocki szerint 0,76 körül jelent meg az a képesség, hogy a modellek rendszeresen megoldanak nehéz matematikai feladatokat, és arra számít, hogy 0,68 és 0,70 között olyan képességek bukkanhatnak fel, amelyeket ma még nem lehet előre látni. Úgy véli, a fejlődés akár már 2027-ben olyan gyorsan felpöröghet, hogy a biztonsági és megfigyelési módszerek nem tudnak majd lépést tartani vele.

Pachocki szerint a perplexitás előnye, hogy nehéz kozmetikázni. A szokásos teszteknél a cégek kifejezetten a tesztfeladatokra is felkészíthetik a modelljeiket, így azok jobb eredményt érnek el, mint amennyire valójában ügyesek. A perplexitásnál ez nem működik, ráadásul a mérést el lehet végezni egyszerűen, külső értékelők nélkül. A mutatónak ugyanakkor Pachocki szerint is vannak gyengeségei: a cégek más-más szövegeken mérik, így a számaik nem feltétlenül vethetők össze, és az sem magától értetődő, hogy ha a perplexitás csökken, akkor azzal a modell a felhasználóknak is hasznosabb lesz. De ami talán a legfontosabb: a mai modellek tudásának egy része nem az alapozó tanításból származik, hanem a későbbi finomításból, például abból, hogy megtanítják őket lépésről lépésre végiggondolni a választ – ez a modellt okosabbá teheti, a perplexitáson viszont nem látszik.

Jakub Pachocki, az OpenAI vezető kutatója és Sam Altman, a cég vezérigazgatója egy 2025. októberi beszélgetésen Forrás: Youtube/OpenAI

A javaslat egy turbulens időszakban érkezik: az amerikai félidős választások demokrata fordulatával felerősödtek az adatközpont-ellenes és AI-szkeptikus hangok, és több törvényjavaslat is kering az AI-fejlesztések lassításáról vagy szüneteltetéséről, miközben az egyik legfontosabb AI-vállalat, az Nvidia vezérének kémbotránya is felkavarta az ipart. Októberben a nagy AI-cégek vezetői is aláírtak egy önkéntes megállapodást a Fehér Házban a mesterséges intelligencia biztonságos fejlesztéséről, de ez semmire sem kötelezi őket, a szövetségi szabályozás pedig esélytelennek tűnik a Kína elleni verseny megnyerésére mindent feltett Donald Trump elnöksége alatt.

Az AI-fejlesztések gyorsuló üteme miatti pániknak és a lassítási vitának az AI Híradóban egy egész adást szenteltünk: