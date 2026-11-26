Az Egyesült Államok illetékes hatóságai zöld utat adtak a SpaceX-nek, így 2033-tól kezdődően akár milliónyi műholdat is az űrbe küldhet annak érdekében, hogy ott adatközpontokat létesítsen. Ez az első ilyen jellegű engedélyezés – számol be a BBC.

Elon Musk űrvállalata napenergiát használna azoknak a műholdaknak a működtetéséhez, amelyek odafönt mesterséges intelligenciával kapcsolatos adatfeldolgozást végeznének, majd az eredményeket visszaküldenék a Földre.

A Szövetségi Hírközlési Bizottság (Federal Communications Commission, FCC) szerdán közölte, hogy a Starmind nevű projekt „Amerika rohamosan növekvő, szuperintelligenciára épülő gazdaságát fogja támogatni”. A műholdak telepítését legkésőbb 2033 novemberéig meg kell kezdeni, a SpaceX-nek 2035 novemberéig a műholdak 10 százalékát, 2038 novemberéig pedig felét kell pályára állítania.

A bejelentésre reagálva Musk az X közösségi platformon a következőket írta: „Nagyra értékeljük! Ez igazi értéket jelent majd Amerika és az egész világ számára.”

A projekt éppen akkor kap zöld utat, amikor az Egyesült Államok számos helyi közössége tiltakozik a szárazföldön működő adatközpontok terjeszkedése ellen, és amikor a félidős választások elsöprő demokrata párti győzelme is erősíti ezeket a tiltakozásokat.

A SpaceX szerint az űrbéli adatközpontok jelentik a legköltséghatékonyabb és leginkább energiahatékony megoldást az AI számítási kapacitása iránti növekvő igények kielégítésére, amikor az már meghaladja a „földi infrastruktúra lehetőségeit”. Azt már korábban bejelentették, hogy az első Starmind műholdat jövőre szeretnék felbocsátani. Az azonban még nem világos, hogy ténylegesen egymillió műholdat akrnak-e pályára állítani, vagy a SpaceX eleve több műholdra kért engedélyt, mint amennyit használni fog. Jelenlegi, több mint 10 ezer műholdból álló, nagy sebességű internetet biztosító Starlink-hálózatához hasonlóan a Starmind műholdjai is alacsony Föld körüli pályán keringenek majd, 500 és 2000 kilométer közötti magasságban.

Az űrben keringő adatközpontok koncepcióját más vállalatok – köztük a Google és a Blue Origin – is vizsgálják. Szakértők szerint a hardverek Föld körüli pályára juttatása költséges, a védelmüket, hűtésüket és energiaellátásukat biztosító infrastruktúra pedig nagyon összetett lehet. Az űrszemét mennyiségének növekedése pedig magukat a berendezéseket is veszélyezteti. A Föld körüli pályán keringő űreszközök számának növekedésével egyre pedig nagyobb az ütközések kockázata is.

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