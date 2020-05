Bizarr legóemberes propagandavideóban magyarázza a kínai állam, hogy az amerikaiak egyék meg, amit főztek

A koronavírus-világjárványt kínai-amerikai nyilatkozat-, illetve propagandaháború kíséri végig. Míg egy időben Donald Trump amerikai elnök kínai vírusnak és vuhani vírusnak nevezte a SARS-CoV-2-t, és részben azért állította le az Egészségügyi Világszervezet amerikai finanszírozását, mert a WHO elfogult Kína felé, a kínai állam azt igyekszik elhitetni alattvalóival, hogy a világjárványt okozó vírus valójában az Egyesült Államok miatt szabadult rá a világra.

A háború újabb jelentős ütközete zajlott le a napokban, amikor a kínai állami Hszinhua hírügynökség Once Upon a Virus (Volt egyszer egy vírus) címmel közzétette az alábbi, animált legóemberekkel operáló, nem túl kifinomult humorú videót. Kínát egy harcos képviseli, míg a szerencsétlenkedő USA-t egy egyre megviseltebbnek tűnő Szabadság-szobor testesíti meg. A háttérben a The Entertainer című ragtime klasszikus szól.

A vírus először egy vuhani piacon ütötte fel a fejét, és van arra utaló bizonyíték, hogy a helyi hatóságok próbálták elkendőzni a bajt. Az Egyesült Államok nemzetközi vizsgálatot kezdeményezett a kórokozó eredetéről, aminek Kína ellenállt. Az ország vezetői a Twitteren kölcsönösen összeesküvés-elméleteket terjesztettek egymásról, Donald Trump elnök személyesen népszerűsítette azt az elképzelést, hogy a kórokozó véletlenül szabadult ki egy vuhani laboratóriumból, Kínában pedig hivatalosságok is osztották azt a konteót, amely szerint amerikai katonák hurcolták Kínába a vírust.

A YouTube-on több mint 1,1 millió, a Twitteren pedig 1,9 millió megtekintésnél járó videó, mint minden hatékony propaganda, keveri a valóságos elemeket és a csúsztatásokat, túlzásokat, és minden kontextus nélkül közvetíti üzenetét. A videóban az USA-t szimbolizáló Szabadság-szobor eleinte elutasítja a vírusról szóló kínai figyelmeztetéseket, a lezárásokat az emberi jogokat korlátozó barbárságnak nevezi, a szuperkórházakat koncentrációs táboroknak, később pedig azért kritizálja Kínát, amiért nem szólt időben. Addigra a Szabadság-szobor már eléggé rosszul fest, infúziós állványba kapaszkodik, de azért azt mondja, „nekünk mindig igazunk van, még ha ellent is mondunk magunknak”. És a fergeteges slusszpoén: „ezt szeretjük a legjobban bennetek, amerikaiakban, a következetességeteket”.

Ami a korai kínai figyelmeztetéseket illeti, a nyugati közvélemény január 8-án értesülhetett először arról, hogy mi okozza a veszélyes tüdőgyulladásos eseteket. Akkor sem kínai kutatók tájékoztatták a többi országot, hanem a Wall Street Journal tárta fel az információt. A nyilvános adatbázisok szerint kínai kutatók már január 5-én feltöltötték a vírus genomjáról szóló tanulmányt (miközben nyugati lapok január 6-án még kizárták, hogy koronavírusról lenne szó), tehát legalább 3 napnak kellett eltelnie úgy, hogy Kína nem árulta el a világnak, mivel állunk szemben. Ezt George Kao, a kínai járványvédekezés vezetője a Science-nek adott interjújában azzal indokolta, hogy a törvényhozók engedélyére kellett várniuk, hogy nyilvánosságra hozhassák eredményeiket, bár tudományos körökben azonnal közzétették a felfedezést.

A Lego mindenestre elhatárolódott az április 29-i videós produkciótól.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: