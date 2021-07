Az erdősítés egyértelműen növeli a nyári csapadékmennyiséget

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Egy frissen publikált svájci kutatás szerint a mezőgazdasági területek erdővé alakítása átlagosan 7,6 százalékkal növelné a nyári esőzéseket. A zürichi műszaki egyetem, az ETH Légkör- és Klímatudományi Intézetének kutatói a Nature Geoscience folyóiratban július 5-én megjelent tanulmányukban kontinentális léptékű, megfigyeléseken alapuló statisztikai modellel bizonyították állításukat.

A kutatók azt találták, hogy ha Európában az erdősültség egységesen 20 százalékkal növekedne, akkor az nem csak a téli csapadékmennyiséget emelné, de az erdőborítottság megváltoztatná a nyári szélklímát is, ezzel a nyári esőzések is jóval gyakoribbá válnának.

Márpedig a legfenyegetőbb klímaváltozási jel a nyári csapadék csökkenése, amely Európa déli részein, például a Földközi-tenger térségében egyre tartósabb aszályokat okoz – nyilatkozta a BBC-nek Ronny Meier, az ETH kutatója, a tanulmány első szerzője.



Faültető belga gyerekek Fotó: JEAN-LUC FLEMAL/Belga via AFP

A kutatók arra jutottak, hogy az erdősítés valószínűleg nagyon előnyös az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásainak ellensúlyozására. A tanulmány szerzői azonban arra is rámutatnak, hogy a megnövekedett csapadékmennyiségnek potenciálisan negatív hatásai is lehetnek, mivel felerősítheti azokat a csapadékmintákat, amelyeket az éghajlatváltozás már eddig is érintett, különösen az Atlanti-óceán térségében. Ugyanakkor a modell eredményei alapján mindenképp megfontolandó a földhasználat újra gondolása, még akkor is, ha az erdősítés nem hoz azonnali gyors eredményt. A faültetés pedig nem menti fel az emberiséget a feladat alól, hogy minden lehetséges eszközzel csökkentse a szén-dioxid-kibocsátását.

Korábbi kapcsolódó cikkeink: